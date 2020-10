Nieuwe tegenvaller voor Galapagos

Het Mechelse biotechbedrijf zet zijn onderzoek naar een medicijn tegen artrose in de knie stop.

Galapagos en het Franse Servier zoeken al sinds 2010 samen naar een artrosemedicijn. Uit een studie met 932 patiënten (fase 2) blijkt nu dat het middel – onder de codenaam GLPG1972 - niet werkt.

De patiënten werden een jaar lang opgevolgd. De hoop was dat de behandeling het kraakbeenverlies in de knie kon verminderen of stoppen, maar dat was dus niet het geval. ‘Er was geen significant verschil tussen de patiënten die het medicijn en de een placebo kregen’, luidt het.

Dit is niet waar we op hoopten. Walid Adi-Saab Hoofd onderzoek Galapagos

‘Hoewel dit resultaat niet is waar we op hoopten, draagt deze studie bij aan de kennis over artrose, een ziekte waarvoor een belangrijke medische nood blijft bestaan, aldus Walid Abi-Saab, Chief Medical Officer bij Galapagos.

Bij de ondertekening van de samenwerking werd destijds gemeld dat Galapagos op termijn kon rekenen op zo'n 300 miljoen euro betalingen van Servier. Een twintigtal miljoen stroomde al binnen, maar op de rest hoeft CEO Onno Van De Stolpe nu niet meer te rekenen.

Artrose blijft een moeilijk ziektedomein om aan te pakken. Middelen om de artrosepijn te bestrijden, zijn er wel maar medicijnen die het probleem oplossen nog onvoldoende. Bij artrose of osteoartritis verdwijnt het kraakbeen tussen de botten waardoor deze over elkaar kunnen schuren.

Geen paniek

Hoewel Galapagos met een artrosemiddel een nieuwe jackpot in het vooruitzicht had, hoeven beleggers niet meteen te panikeren. Analisten hielden in hun waarderingsmodellen nog niet veel rekening met dit ene onderzoek.

100 kleine impact Beurshuis UBS plakte een waarde van iets meer dan 100 miljoen euro op het onderzoek, weinig dus in vergelijking met de 7,7 miljard euro beurswaarde.

Ze schatten de kans op succes vrij laag in. Het beurshuis UBS bijvoorbeeld plakte er een waarde van iets meer dan 100 miljoen euro op. Dat is vrij weinig tegenover de huidige 7,7 miljard euro beurswaarde.

Eerdere tegenslag

Eerder dit jaar kreeg Galapagos al een zware tegenslag te verwerken met zijn goudhaantje filgotinib. Terwijl het reumamiddel in Europa en Japan groen licht kreeg voor commercialisering, houdt de Amerikaanse FDA de verkoop in de VS nog tegen wegens bezorgdheid over de bijwerkingen bij de hoogste dosis.

Het aandeel kelderde die dag met 25 procent, en ook in de nasleep daarvan bleef het aandeel kwakkelen. Zelfs het enthousiasme van beurshuis Jefferies - een grote fan van het eerste uur - is intussen getemperd.