Nieuwe topvrouw GSK Rixensart: 'België is Silicon Valley van vaccinwereld'

De Belgische Jamila Louahed heeft de top van de farmareus GSK kunnen overtuigen om 100 miljoen euro in Waals-Brabant te investeren.

De site in Rixensart herbergt nu al de grootste hub ter wereld voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins. Die telt 2.000 werknemers van wie 90 procent wetenschappers. In een nieuw, modern gebouw - ‘het labo van de toekomst’ - zullen alle klinische laboratoriumactiviteiten worden ondergebracht. Er komt ook een geautomatiseerd systeem om onderzoeksstalen die vanuit de hele wereld toekomen te beheren. ‘Het is een sterk teken van het vertrouwen dat de groep in ons stelt’, zegt Louahed.

Ze heeft al de eindverantwoordelijkheid over het vaccinonderzoek in België en breidt haar takenpakket verder uit. Op 1 januari wordt ze ook algemeen directeur van de site in Rixensart, waar sinds de jaren 50 de bakermat van de vaccinindustrie in ons land ligt.

Die site moet het in omvang wel afleggen tegen die wat verderop in Waver. Daar werken 7.000 mensen en worden in een vaccinstad met de oppervlakte van 70 voetbalvelden dagelijks zo’n 2 miljoen vaccins geproduceerd. ‘België is het Silicon Valley in de wereld van vaccins. We hebben een indrukwekkend weefsel in de farmasector uitgebouwd’, zei Louahed onlangs met een zekere fierheid in een interview met het Franse weekblad Paris Match.

Ik ben opgegroeid in een vrij traditioneel gezin. Ik was het vijfde van zes kinderen. Ik had een zekere ambitie, en gelukkig pushte mijn vader me om grenzen te verleggen. Jamila Louahed Algemeen directeur GSK-site Rixensart

Louahed - getrouwd, twee kinderen - werkt sinds 2005 bij GSK, na een academische carrière. Ze haalde een licentie in biotechnologie aan de Université catholique de Louvain. Om die studies te financieren kluste ze in het weekend bij in een laboratorium. ‘Ik kon het daarbij gelaten hebben, maar ik wou meer’, zei ze eerder in de media. Zo belandde Louahed, opgegroeid in een dorpje in de Borinage, in een doctoraatstraject - in immunologie en moleculaire biologie - dat haar zelfs naar het Amerikaanse Philadelphia leidde.

De stap van onderzoek naar de industrie was niet evident. ‘Ik heb getwijfeld. Zou ik daar wel de nodige vrijheid krijgen? Nu besef ik dat de twee werelden complementair zijn’, klonk het eerder.

Bij GSK klom ze beetje bij beetje de ladder op. ‘Ik ben opgegroeid in een vrij traditioneel gezin. Ik was het vijfde van zes kinderen. Ik had een zekere ambitie, en gelukkig pushte mijn vader me om grenzen te verleggen’, zegt ze in een GSK-filmpje op Twitter. ‘Het was niet altijd eenvoudig, maar ik ben blij mijn droom te kunnen verwezenlijken. Dat is ook mijn boodschap aan jongeren. Als je een droom hebt, ga ervoor.’

Coronavaccin

Hoewel de tandem Sanofi-GSK eerder deze maand een halfjaar vertraging met dat coronavaccin moest opbiechten, kan Rixensart een lange reeks van succesverhalen voorleggen. Denk aan vaccins tegen malaria, griep, rotavirus, polio en mazelen. Een van de meest recente is er een tegen gordelroos: Shingrix, waarbij -rix - net als bij alle vaccins met -rix op het einde - verwijst naar de conceptie ervan in Rixensart.