Nieuwe uppercut voor Galapagos

Amerika

De aankondiging is een nieuwe tegenvaller voor Galapagos. Het bedrijf rekende op de medewerking van de reus Gilead om zijn topmedicijn in de VS te verkopen.

In augustus stelde de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) al vraagtekens bij het medicijn. De FDA maakt zich zorgen over een mogelijke impact van Jyseleca op de mannelijke vruchtbaarheid en wil een lopende studie over de spermaproductie bij behandelde patiënten afwachten. Daarbovenop zet de FDA ook vraagtekens bij de neveneffecten bij de toediening van een dosis van 200 milligram. Dat is de hoogste en meeste effectieve dosis waarmee Galapagos het verschil dacht te maken met de concurrentie. ‘Dit is ontzettend zuur’, zei CEO Onno van de Stolpe toen.