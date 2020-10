Nobelprijs voor DNA-schaar

Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna ontvangen de Nobelprijs Chemie voor de ontwikkeling van Crispr-Cas, een eenvoudige manier om te knippen en plakken in het DNA met toepassingen gaande van medicijnen tot gezondere frieten.

Crispr-Cas kan je vergelijken met een DNA-schaar of een genetische tekstverwerker. Het vaktijdschrift Science noemde de techniek de wetenschappelijke doorbraak van 2015. 'Het is een kwestie van tijd voor die een Nobelprijs oplevert’, zei een Belgische onderzoeker toen.

‘Je kan er genen mee uitschakelen. En door een nieuw stukje DNA mee te leveren kan je een fout herstellen’, aldus Nico Callewaert van het Gentse centrum voor Medische Biotechnologie. ‘Dat is zoveel makkelijker, goedkoper, gerichter en sneller dan wat bestond.’

Het vakblad Nature vergeleek Crispr/Cas9 met de Ford T. Dat was niet de eerste auto, maar wel het model dat de maatschappij veranderde. De experimenten waar vroeger een doctoraat van vier jaar voor nodig was, gebeuren nu in enkele maanden.