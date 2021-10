Nog geen groen licht voor belangrijkste medicijn UCB

De Amerikaanse farmawaakhond FDA kon belangrijke inspecties in Europa niet afronden wegens reisbeperkingen. De goedkeuring voor het belangrijke psoriasismedicijn is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Zaterdagnamiddag stuurde UCB het langverwachte persbericht uit over de beoordeling van de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) over het psoriasismedicijn Bimzelx (beter bekend als bimekizumab). De inhoud is een ontgoocheling voor beleggers: er is - vooralsnog - geen groen licht.

'De FDA heeft bepaald dat inspecties ter plaatse van de Europese productiefaciliteiten voor bimekizumab vereist zijn voordat de FDA de aanvraag kan goedkeuren. De FDA heeft aangegeven dat zij niet in staat was de inspecties tijdens de huidige beoordelingscyclus uit te voeren vanwege reisbeperkingen in verband met COVID-19', stelt UCB in het persbericht.

In de brief die UCB van het agentschap heeft gekregen worden de reisbeperkingen en het onvermogen om de inspecties van de faciliteiten af te ronden als enige redenen opgegeven voor het uitstel van de beoordeling. 'We zijn in contact met de FDA om de inspecties aan de productiefaciliteiten zo snel mogelijk te laten plaatsvinden', klinkt het bij UCB. Hoeveel vertraging de goedkeuring heeft opgelopen is niet duidelijk.

We zijn vastbesloten om bimekizumab zo snel mogelijk naar patiënten in de VS te brengen. Iris Loew Friedrich Chief Medical Officer, UCB

'We hebben het agentschap de productieschema's tot en met het eerste kwartaal van 2022 verstrekt, en we staan te popelen om de FDA te helpen zodat haar beoordeling van bimekizumab kan worden afgerond. We zijn vastbesloten om bimekizumab zo snel mogelijk naar patiënten in de VS te brengen', zegt Iris Loew Friedrich, Chief Medical Officer van UCB.