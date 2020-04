'Nog voor 2 à 2,5 weken belangrijke Covid-19-medicijnen in voorraad'

'De voorraad spierverslappers is het meest kritiek', zegt Thomas De Rijdt, hoofd van de ziekenhuisapotheek van het UZ Leuven. 'Daarmee kunnen we, afhankelijk van de toename van het aantal patiënten, nog een paar dagen tot één à twee weken voort. We hebben die spierverslappers nodig om de ademhaling van Covid-19-patiënten stil te leggen als we ze via een machine willen beademen. Maar er dreigt ook een tekort aan geneesmiddelen die broodnodig zijn om beademde Covid-19-patiënten te sederen, in een verlaagde staat van bewustzijn te brengen.'