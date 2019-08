Nooit zo veel pakjes met illegale medicijnen onderschept

Vorig jaar werden 5.702 postpakketten met illegale geneesmiddelen - van erectie- tot abortuspillen - onderschept in ons land. Dat is een record.

In 2012 werden in ons land per dag amper drie postzendingen met illegale geneesmiddelen onderschept. Het afgelopen jaar waren dat er gemiddeld meer dan 15 per dag, een record. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische geneesmiddelenagentschap FAGG. Ook tegenover 2017 zijn vorig jaar 1.230 pakketten meer onderschept.

In de onderschepte pakketten troffen de inspecteurs van de speciale onderzoekseenheid van het FAGG niet alleen de klassieke erectiepillen aan. Zes van de tien pakketjes bevatten wel medicijnen voor het urogenitale stelsel, maar het ging ook om finasteride, dat gebruikt wordt om de prostaat te verkleinen bij mensen met plasproblemen. Finasteride wordt ook gebruikt als wonderpil tegen kaalheid - de Amerikaanse president Donald Trump gebruikt het volgens zijn arts dagelijks - maar het vergroot de risico’s op andere aandoeningen zoals impotentie of depressie.

Erectiepillen

Ook bij de inbeslaggenomen erectiepillen ziet het FAGG een verontrustende trend. ‘We zien een toename van de dosis van de werkzame stof’, zegt woordvoerster Ann Eeckhout. ‘Er is ook een trend om een erectiestimulerende stof (sildenafil) te combineren met een stof die gebruikt wordt tegen premature ejaculatie (dapoxetine). Die hebben beide een bloeddrukverlagend effect. Als je ze combineert, is dat effect nog sterker en kan de daling van de bloeddruk gevaarlijk zijn, zeker bij risicopersonen.’

Andere onderschepte postpakketjes bevatten slaappillen (186 in 2018) of middelen tegen ADHD (76). Er zijn ook 57 pakketten onderschept met nootropica, zogenoemde ‘breinpillen’ die het leervermogen en het geheugen bevorderen en die al langer populair zijn in Silicon Valley. ‘Van die groep is alleen Piracetam in België legaal op de markt’, legt Eeckhout uit. ‘Andere nootropica in deze groep zijn vaak van Piracetam afgeleide substanties die een sterk experimenteel karakter hebben en waarvan het gebruik als geneesmiddel nergens ter wereld correct is geëvalueerd.’

Illegaal online bestellen

Naast hormonale producten zaten in de pakketjes ook dermatologische producten, zoals tubes met blekingszalven, middelen tegen acné en producten tegen infecties. Het FAGG heeft vorig jaar ook meer inbeslaggenomen abortuspillen onderzocht. Het ging om 16 pakketten - vooral Misoprostol-tabletten - die allemaal afkomstig waren uit India.

In het legale circuit in België, bij de vergunde apotheken of hun websites, hebben we nog nooit illegale geneesmiddelen aangetroffen. Belgisch geneesmiddelenagentschap FAGG

Waarom is nu een recordaantal pakketjes ontdekt? Door de toename van de e-commerce worden natuurlijk in het algemeen meer postpakketten verstuurd. Mogelijk kunnen de douane en Bpost ook beter pakjes onderscheppen. Maar de Belgen lijken ook meer geneesmiddelen illegaal te bestellen via het internet.

Het lijkt in geval meer dan ooit nodig om de Belgen te waarschuwen voor de gevaren van illegale medicijnen. De FAGG-campagne ‘Geneesmiddelen via het internet? Surf niet met uw gezondheid!’ dateert al van 2009.

Buiten schot

Voor het FAGG is het dweilen met de kraan open. Het aantal - professioneel ogende - websites die illegaal leveren aan ons land, is niet te tellen. De meeste sites worden niet beheerd vanuit ons land en niet eens vanuit Europa. ‘Afhankelijk van de ernst en de risico’s van de aangeboden middelen kan een website worden gesloten op bevel van het parket’, stelt Eeckhout. ‘Als het om een ander Europees land gaat, kunnen we de info doorgeven aan onze collega’s daar. Maar de websites van buiten de EU - het overgrote deel - blijven buiten schot.’