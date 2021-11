Novartis en Roche beëindigen jarenlange Mexicaanse stand-off

Novartis verkoopt zijn belang van 33 procent in Roche en casht daarvoor 18 miljard euro. Daarmee komt in Basel een einde aan zowat de langste patstelling in het Europese bedrijfsleven.

Paukenslag in Zwitserland, meer bepaald in Basel. Daar kondigt de farmareus Novartis aan zijn minderheidsbelang van 33 procent in buurman Roche te verkopen voor 19 miljard Zwitserse frank. De koper is Roche zelf. Die gaat de 53,3 miljoen eigen aandelen vernietigen, waardoor de winst en het dividend per aandeel stijgen.

Met de transactie is zowat de langste patstelling van het Europese bedrijfsleven ten einde. Novartis kocht zich in 2001 in bij Roche, maar kocht daar aan de overkant van de Rijn - de hoofdkwartieren liggen amper drie kilometer van elkaar - nul zeggenschap mee.

Been stijf

Analisten gingen ervan uit dat de bedrijven vroeg of laten de krachten zouden bundelen. Maar de oprichtersfamilies achter Roche, Hoffmann en Oeri, hebben sinds de opstart in 1896 de meerderheid in handen en hielden het been stijf.

Basel is groot genoeg voor twee. André Hoffmann Vicevoorzitter Roche en achterkleinzoon van oprichter Fritz (eerder in Financial Times)

‘Basel is groot genoeg voor twee’, zei vicevoorzitter André Hoffmann, de achterkleinzoon van oprichter Fritz, ooit in een zeldzaam interview met Financial Times. ‘We zijn absoluut niet geïnteresseerd om iets te doen met Novartis. Zoveel kapitaal bij ons parkeren, dat moet een gat in hun vestzak branden.’

Dat Novartis de aftocht blaast, omschrijft Roche als ‘een ontvlechting van twee concurrenten’. ‘Het maakt dat Roche zijn volledige strategische flexibiliteit herwint’, zegt Christoph Franz, de voorzitter van Roche. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de transactie in het belang is van Roche en onze aandeelhouders.’

Het aandeel Roche schiet meteen 2 procent hoger, wat de beurswaarde op 331 miljard Zwitserse frank brengt. Een nieuw record, wat opmerkelijk is gezien Novartis zijn aandelen verkocht heeft met een korting van 13 procent op de jongste slotkoers.

Blockbusters in opmars

Roche slaagde er vorig jaar in 58 miljard frank omzet en 15 miljard frank nettowinst te boeken. Hoewel de kankermedicijnen Avastin en Herceptin op hun retour zijn, leveren ze nog altijd miljarden omzet op. Tegelijkertijd zijn nieuwe blockbusters in opmars - waaronder het reumamedicijn Actemra - of nog in ontwikkeling.

Roche herwint zijn volledige strategische flexibiliteit. Christoph Franz Voorzitter van Roche

Novartis bouwt onder meer voort op enkele miljardenovernames, waarvan die van het Amerikaanse biotechbedrijf Genentech (voor 47 miljard dollar in 2009) de grootste was. Met Spark Therapeutics, goed voor 4 miljard dollar, waagde Roche zich in de wereld van gentherapie met een behandeling voor de bloedziekte hemofilie.

Stroomlijning

Voor Novartis betekent de deal met Roche een grote som extra op de bankrekening. Novartis betaalde destijds zowat 4,3 miljard euro voor het belang en boekt daar nu een forse meerwaarde op, boven op de miljarden aan dividenden die het in die tijd heeft opgestreken. Novartis zal de opbrengst van de deal gebruiken ‘om de waarde voor de aandeelhouders te maximaliseren en om onze geneesmiddelen te blijven heruitvinden’.