Novartis heeft duurste medicijn ter wereld: 2,1 miljoen dollar

Het Zwitsere farmaconcern Novartis mag het duurste medicijn ter wereld verkopen. Het gaat om een eenmalige gentherapie voor de behandeling van een dodelijke spierziekte bij baby's.

Novartis heeft vrijdag de toelating gekregen van de Amerikaanse FDA om de gentherapie Zolgensma naar de markt te brengen. Dat gebeurt tegen een prijs van 2,1 miljoen dollar (1,9 miljoen euro) voor een dosis. Novartis verdedigt de extreem hoge prijs van het medicijn met het argument dat deze eenmalige behandeling waardevoller is dan levenslange behandelingen die honderdduizenden dollars per jaar kunnen kosten.

Zolgensma is een medicijn voor spinale musculaire atrofie (SMA), een zeldzame spierziekte. De ziekte kan leiden tot verlamming, ademhalingsproblemen en zelfs de dood. SMA is de grootste genetische doodsoorzaak bij zuigelingen. Het komt voor bij een op de tienduizend pasgeborenen en in 50 à 70 procent van de gevallen gaat het om het zeer ernstige type 1.

Het medicijn van Novartis mag toegediend worden via een infuus aan kinderen onder twee jaar. Novartis wil het middel later dit jaar ook in Europa en Japan lanceren.

Analisten schatten de piekomzet van Zolgensma op 2,2 miljard dollar in 2022. Zolgensma wordt een concurrent van Spinrasa van Biogen . Spinrasa was in 2016 het eerste goedgekeurde middel tegen SMA. Spinrasa moet elke vier maanden opnieuw worden toegediend via een infuus.