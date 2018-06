Novartis stoot oogzorgdivisie Alcon af

De gewezen partner van Thrombogenics krijgt een aparte beursnotering in Zürich en New York. Het Zwitserse Novartis gaat ook voor 5 miljard dollar eigen aandelen inkopen.

De kogel is door de kerk: nadat Novartis vorig najaar had laten weten dat zijn oogverzorgingsdochter Alcon mogelijk zou worden afgesplitst, heeft de Zwitserse farmareus nu besloten dat Alcon een aparte beursnotering krijgt in Zwiitserland en de VS. Het zijn dus de aandeelhouders van Novartis die Alcon in handen krijgen. Ze moeten wel nog het licht op groen zetten ervoor, in februari 2019. Tot een verkoop komt het met andere woorden niet.

Nochtans is Alcon al lang een zorgenkind van Novartis. Het concern kreeg het bedrijf in 2011 in stappen in handen en betaalde er 52 miljard dollar voor. Nu is het veel minder waard. Vas Narasimhan, de CEO van Novartis, weigerde er vrijdag bij de aankondiging van de operatie een waarde op te plakken. Joe Jimenez, zijn voorganger, had het eens over 25 tot 35 miljard dollar. Analisten van Bank Vontobel gaan nog verder: volgens hen is Alcon maar 15 tot 23 miljard dollar meer waard.

De waardedaling heeft te maken met de tegenvallende cijfers van Alcon dat kampte met een terugvallende omzet en verliezen. Novartis diende daardoor fors te investeren in zijn probleemdochter. Dat werpt echter vruchten af: Alcon ziet de inkomsten weer stijgen en raakte uit de rode cijfers.

Terugdraaien

Met zijn beslissing draait Narasimhan de expansiepolitiek van Daniel Vasella verder terug, een beweging die al was ingezet onder Jimenez. Vasella leidde Novartis lange tijd. Hij zag in 1996 toe op de oprichting van de farmareus en maakte er een wereldspeler van.

Maar sinds hij in 2013 vertrok nam Novartis al afscheid van zijn vaccindivisie, zijn afdeling voor diergeneeskunde en zijn joint venture met GlaxoSmithKline. En nu dus ook van Alcon. Zij het niet helemaal. Want Novartis behoudt de portefeuille ooggeneesmiddelen op voorschrift van Alcon. Het Alcon dat de deur uitgaat maakt onder meer chrirurgische apparatuur om cataract te behandelen.

Maar er waren ook nieuwe overnames. Novartis trok het voorbije jaar ruim 12 miljard dollar uit om twee bedrijven in te lijven.

België

Alcon is een bekende naam in ons land. En daar zijn meerdere redenen voor. Zo was het de partner van het Belgische Thrombogenics voor de verkoop van het oogmiddel Jetrea buiten de VS. Maar Alcon gaf de rechten inmiddels terug aan de Belgen. Dat ging gepaard met de betaling van ruim 50 miljoen euro en de intrede van Novartis in het kapitaal van Thrombogenics.

Alcon heeft bovendien een grote productiesite in Puurs, waar 1.500 mensen werken. Novartis investeerde er de voorbije jaren 100 miljoen euro in een uitbreiding van de fabriek, waar oogdruppels en zalven worden gemaakt en spuitjes met geneesmiddelen worden gevuld. Het is nog niet helemaal duidelijk in welke mate de fabriek betrokken is bij de opsplitsing van Novartis.