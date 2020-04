Novartis test malariamiddel bij Covid-19-patiënten

De Amerikaanse president Donald Trump is een grote believer in hydroxychloroquine.

De Zwitserse farmareus Novartis start binnenkort in de VS met de rekrutering voor klinische testen bij 440 ziekenhuispatiënten van het gehypete hydroxychloroquine.

Het Zwitserse farmabedrijf Novartis maakte maandag bekend dat het groen licht heeft gekregen van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA om hydroxychloroquine klinisch te testen bij zo'n 440 patiënten in verschillende ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Hydroxychloroquine is een decennia oud malariamiddel waarvan wordt gehoopt dat het ook kan helpen bij de behandeling van Covid-19-patiënten.

In de grootschalige fase 3-studie, waarvoor de rekrutering binnen een paar weken van start moet gaan, krijgt één groep patiënten het middel toegediend, een tweede groep combineert het met een antibioticatherapie, terwijl een derde groep een placebo krijgt.

Hydroxychloroquine is al een tijdje een hype in volle Covid-19-crisis. De Amerikaanse president Donald Trump omschreef het als een 'geschenk uit de hemel' en in Belgische ziekenhuizen worden er al een tijdje Covid-19-patiënten mee behandeld.

Niet onomstreden

Toch is het niet middel niet onomstreden, omdat critici zeggen dat er, ondanks hoopgevende labresultaten, nog geen klinisch bewijs is dat het helpt bij de behandeling van Covid-19-patiënten. 'Net daarom is zo'n grootschalige studie als die van Novartis zeer belangrijk', zegt Emmanuel Bottieau, specialist infectieziekten aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG).

'We gebruiken hydroxychloroquine omdat het in de juiste dosis niet toxisch, onmiddellijk beschikbaar en vrij goedkoop is, maar we weten nog niet hoe doeltreffend het klinisch is', erkent Bottieau, die meeschreef aan de richtlijnen voor de behandeling van opgenomen Covid-19-patiënten in ons land.

'Net om dat te weten te komen, start deze of volgende week ook een grote klinische hydroxychloroquinestudie in onder meer Belgische ziekenhuizen, onder de vleugels van de Wereldgezondheidsorganisatie.'

Met Bottieau als hoofdonderzoeker start het ITG binnenkort ook een klinisch onderzoek bij een honderdtal met het coronavirus besmette gezondheidswerkers, om na te gaan of hydroxychloroquine de grote groep niet-gehospitaliseerde mensen sneller minder besmettelijk kan maken.