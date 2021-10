Novartis zet Sandoz in de verkoop

Het kwartaalrapport van Novartis toont een tweespalt: een sterke organische groei met 7 procent van de door patenten beschermde geneesmiddelen op voorschrift (Innovative Medicines). Motoren zijn hartmiddel Entresto (+44%), psoriasismiddel Cosentyx (een rivaal van UCB-middel Bimzelx , +22%) en gentherapie Zolgensma (bij ons bekend/berucht via baby Pia , +28%).

De tak Sandoz, één van de wereldspelers in generische geneesmiddelen, kampte door prijsdruk echter met een krimp van 2 procent. Het contrast in de bovenste lijn wordt lager op de resultatenrekening helemaal een Grand Canyon: Innovative Medicines krikt de winstbijdrage 13 procent op naar meer dan 4 miljard dollar, terwijl Sandoz de winst 13 procent ziet afnemen naar 571 miljoen dollar.

CEO Vas Narasimhan trekt nu de logische conclusie. Hij start een 'strategische review' van Sandoz, om 'aandeelhouderswaarde te maximaliseren'. Lees: een verkoop of afsplitsing is waarschijnlijk.

Sandoz haalde over de eerste negen maanden van winstmarge van 22 procent, tegenover 37 procent voor Innovative Medicines. Het resultaat is een 'verwaterde' beleggersappreciatie: het aandeel Novartis noteert tegen 13 keer de verwachte nettowinst over 2021, terwijl stadsgenoot en 'pure' farmaspeler Roche tegen 17 keer de verwachte winst gewaardeerd wordt.