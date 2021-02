Nyxoah geeft concurrent in bestrijding apneu het nakijken

Het Belgische medtechbedrijf Nyxoah koopt een nieuwe technologie om slaapapneu te bestrijden, en troeft daarmee concurrent en miljardenbedrijf Inspire Medical af. ‘Ik denk dat daar wel gevloekt zal worden’, klinkt het.

Nyxoah ontwikkelde de voorbije jaren een implantaat om via neurostimulatie slaapapneu te behandelen. Het toestelletje stuurt kleine stroomstootjes door een zenuw waardoor de bovenste luchtweg van apneupatiënten vrij blijft en ze een zorgeloze nacht doorbrengen.

Het medtechbedrijf sluit nu een samenwerking met de Vanderbilt University in Nashville om de aandoening via een andere benadering - door een andere zenuw te stimuleren - aan te pakken. ‘Een deel van de apneupatiënten is nog niet gebaat met bestaande oplossingen. We blijven dus inzetten op innovatie. We hebben de ambitie om marktleider te worden in ons domein’, zegt Olivier Taelman, CEO van Nyxoah.

Niet alleen Nyxoah was uit was op een deal. Ook het Amerikaanse Inspire Medical, met 5 miljard dollar beurswaarde de grote concurrent van Nyxoah, was in de race. ‘Ik denk dat daar wel gevloekt is. Mocht het ons niet gelukt zijn, zou ik alleszins gevloekt hebben. Er zijn niet zo heel veel mogelijkheden om via neurostimulatie apneu op te lossen.’

Nyxoah mag de knowhow van de Vanderbilt University voort uitwerken tot een nieuwe neurostimulator. Hoeveel Nyxoah daarvoor betaalt, is niet duidelijk.

Woelige rit

Nyxoah trok vorig jaar naar de Brusselse beurs en haalde er bij de beursgang 85 miljoen euro vers kapitaal op. Dat diende onder meer om de commercialisering van zijn eerste product in Europa op gang te trekken. De verkoop komt traag op gang, te beginnen in Duitsland. Intussen zijn ook klinische studies op gang getrokken om een vergunning te krijgen in de VS.

Het bedrijf is momenteel 390 miljoen euro waard. Het aandeel noteert - na een woelige rit op en neer - rond de koers die beleggers bij de beursgang betaalden.