Nyxoah trekt omvang beursgang op

De vraag naar aandelen van Nyxoah is zo groot dat het bedrijf 12 procent extra nieuwe aandelen uitgeeft. Beleggers betalen 17 euro per stuk, de bovenkant van de prijsvork.

Het medtechbedrijf Nyxoah maakt zich op voor zijn beursintroductie vrijdagochtend. De aanloop ernaartoe is alleszins bijzonder vlot verlopen. Beleggers liepen tijdens de inschrijvingsperiode storm voor de aandelen.

Nyxoah mikte er op zijn aandelen aan 14 à 17 euro per stuk uit te geven, maar door de grote interesse heeft het er het maximum kunnen uithalen. De uitgifteprijs is afgeklopt op 17 euro per stuk.