Omega Pharma-eigenaar krijgt miljardenclaim niet weg

Het Amerikaanse farmabedrijf Perrigo heeft een juridische veldslag verloren in de strijd om een betwiste belastingfactuur. Het Ierse Hooggerechtshof stelde Perrigo woensdag in het ongelijk met de vraag om een belastingclaim van 1,64 miljard euro nietig te verklaren. Perrigo bekijkt nog of het de beslissing in hoger beroep zal aanvechten.