Omega Pharma-koper doet nieuwe miljardenovername

Het Amerikaanse farmabedrijf Perrigo, de eigenaar van Omega Pharma, legt 1,8 miljard euro op tafel voor zijn Franse sectorgenoot HRA Pharma.

Perrigo legt zich toe op zelfzorg en voorschriftvrije geneesmiddelen. In dat laatste segment is het een van de grotere spelers ter wereld. Het versterkte zijn positie de jongste jaren geregeld met overnames, terwijl ook onderdelen de deur uitgingen. Met HRA Pharma erbij, de grootste overname sinds Omega Pharma in 2014, tekende Perrigo al voor een klein dozijn deals. Daarvoor legde het in totaal bijna 9 miljard dollar op tafel.

HRA Pharma is in handen van de investeringsvennootschappen Astorg en Goldman Sachs Asset Management. Die krijgen voor de verkoop 1,8 miljard euro in cash. Dat bedrag is goed voor een forse waardering: het geeft HRA Pharma een ondernemingswaarde die, afgezet tegen de verwachte aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) voor 2022, neerkomt op 18 maal de ebitda.

De overname levert Perrigo ongeveer 400 miljoen euro extra omzet op en bijkomende winst. Het kan bovendien zijn positie in belangrijke Europese markten versterken door schaalgrootte te winnen. HRA Pharma scoort vooral met sterkgroeiende merken in drie marktsegmenten: blaar- en littekenverzorging en gezondheidsproducten voor vrouwen.

Compeed