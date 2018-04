Omega Pharma krikt winstmarge op, omzet daalt

De omzet van Omega Pharma zakte vorig jaar door het opzeggen van distributieovereenkomsten, maar de winstmarge steeg.

De verdeler van voorschriftvrije geneesmiddelen Omega Pharma zag zijn omzet vorig jaar dalen na het opzeggen van distributiecontracten in België. Het vroegere bedrijf van ondernemer Marc Coucke, nu eigendom van de multinational Perrigo, stootte ook Russische activiteiten af. De omzet ging hierdoor 13 procent lager tot 1,037 miljard euro, blijkt uit het jaarverslag.

De verkopen in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland waren zwakker terwijl die in Noorwegen, Roemenië, Italië, Portugal en Frankrijk beter waren. De omzet van de zogeheten Top 20-merken verminderde licht met 0,4 procent en bedroeg 64 procent van de totale omzet. Het bedrijf zegt verder te investeren in de topmerken, ook wordt de organisatie in een aantal landen 'geoptimaliseerd'.

Door het stopzetten in België van distributiecontracten waar een lage marge werd op gehaald, een betere productmix en het prijsbeleid steeg de brutomarge van 49,6 procent tot 55,7 procent.

In 2016 duwden uitzonderlijke lasten, te wijten aan waardeverminderingen en een herstructurering bij Omega België, het nettoresultaat met bijna een half miljard in het rood. Nu is het nettoresultaat licht positief met een winst van zo'n 31.000 euro.

In februari werd bekend dat Perrigo vorig jaar 4,9 miljard dollar (4 miljard euro) omzet boekte, 6,3 procent minder dan in 2016. De divisie Consumer Healthcare International (CHCI), die onder meer uit Omega Pharma bestaat, slikte een omzetdaling van 9,8 procent. Als het stopzetten van distributiecontracten er wordt uitgefilterd, klimt de omzet van CHCI met 2,6 procent.