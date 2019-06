Omega Pharma wint proces van ‘liegende' concurrent

De rechtbank oordeelt dat Forté Pharma die ‘gezondheidsclaim’ niet meer mag gebruiken. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Efsa) staat zulke claims voor geen enkele voedingsstof toe. Ook de bijhorende bijschriften ‘bewezen doeltreffendheid’ en ‘een efficiëntie oplossing’ zijn niet langer toegestaan.

Volgens de rechter zijn de vermelde effecten ook niet bewezen. Het wetenschappelijk onderzoek is op te weinig personen toegepast. Het bedrijf testte zijn zogenaamd ‘liposlimcomplex’ uit op 59 personen gedurende28 dagen. 29 kregen dagelijks XtraSlim700-pillen, de rest een placebo.

Als Forté Pharma het vonnis niet volgt, riskeert het 500 euro boete per inbreuk en per reclamedrager. Forté moet ook alle Belgische verkooppunten - apotheken en drogisterijen - via een aangetekende brief op de hoogte brengen dat zijn ‘gezondheidsclaims’ voor XtraSlim700 verboden zijn.

De rechter zegt dat apothekers ‘het best geplaatst zijn om de consument te informeren bij zijn aankoop’. Voor elk niet-geïnformeerd verkooppunt moet Forté een dwangsom van 5.000 euro betalen.

Misleidend

De rechtszaak was aangespannen door concurrent Omega Pharma. Het voormalige bedrijf van Marc Coucke, dat deel uitmaakt van het Amerikaanse Perrigo, verkoopt met XLS Medical een gelijkaardig product tegen overgewicht. De producent van voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten uit Nazareth zag zijn marktaandeel in België na de lancering van XtraSlim700 meteen terugvallen van 50 naar 30 procent. Omega plant nog een tweede rechtszaak over een mogelijke schadevergoeding.

In Frankrijk werd Forté Pharma dit jaar voor gelijkaardige misleidende reclamepraktijken veroordeeld. Daar kwam de klacht van de Franse consumentenvereniging.

De JEP, de jury voor ethische reclamepraktijken in ons land, verbood vorig jaar al een reclamefilmpje van Forté onder de headline ‘Vous voulez perdre du poids?’. Daarin is een vrouw te zien die jogt, en een vrouw die naar de apotheek wandelt en dan een XtraSlim700-pil inneemt. Terwijl klinkt een voice-over: ‘Wilt u vermageren en is sporten uw ding niet, loop dan naar de apotheker.’ De Fédération Wallonie-Bruxelles, die al jaren sporten promoot, was naar de JEP getrokken tegen de reclame.

Forté Pharma, ook bekend van Turboslim, Vitalité en haaruitvalproducten, werd in 1999 opgericht in Monaco door de voedingsdeskundige Yann Rougier. Het bedrijf heeft een dochter in België en is ook actief in Spanje, Portugal en Italië. Sinds 2014 is het in handen van de Spaanse beursgenoteerde farmagroep Reig Jofré.