Omzet Ablynx-medicijn zakt

Sanofi wijst daarvoor naar 'prijsaanpassingen in Europa', onder meer in Duitsland, waar de terugbetaling eind vorig jaar werd verlaagd. In België moest Sanofi eveneens hard onderhandelen en kwam het pas tot een terugbetalingsakkoord toen het zijn richtprijs 20 procent had laten zakken tot 127.000 euro per patiënt.

Hindernissen

Ook in de VS botste Sanofi op enkele hindernissen. 'Onder de behandelde patiënten waren er meer patiënten die niet of weinig verzekerd waren', legt een woordvoerder uit. In zo'n geval stelt Sanofi het medicijn toch ter beschikking en wordt de verkoop niet in de omzet meegenomen. Cablivi is beschikbaar in de VS en vijf Europese landen. De bedoeling is dat dit jaar uit te breiden naar nog tien andere landen.