Omzetexplosie bij verlieslatend Hyloris

De Luikse farmagroep Hyloris zat eind juni op een cashpositie van 53,5 miljoen euro. 'Genoeg om onze expansie te financieren.'

Hyloris realiseerde over de eerste helft van het jaar een stijging van de omzet met 1.023 procent tot 1,1 miljoen euro. Dat is voornamelijk het gevolg van een mijlpaalbetaling voor Maxigesic IV, een pijnstiller na operaties die niet verslavend is. Hyloris specialiseert zich in het herformuleren van bestaande geneesmiddelen.

De Luikse farmagroep staat momenteel het verst met Maxigesic IV en ook met Solatol IV (hartritmestoornissen). CEO Stijn van Rompay laat zich in een persbericht positief uit over de commerciële uitrol van beide medicijnen.

Onderaan de resultatenrekening is er ondanks de omzetexplosie een nettoverlies van 8,2 miljoen euro. Dat is dan weer het gevolg van zogeheten earn-outvergoedingen van Hyloris aan Alter Pharma. In ruil moet Hyloris geen royalties meer betalen op Maxigesic IV.

Geslaagd beursdebuut

De cashpositie staat op 53,5 miljoen euro. 'Dat is voldoende om ons expansieplan te financieren', klinkt het. Hyloris wil tegen 2024 30 programma's in portefeuille hebben.