'Onderzoek naar fraude bij Fagron'

Een ex-topwerknemer van het beursgenoteerde farmabedrijf wordt ervan verdacht geld verduisterd te hebben.

Fagron, de beursgenoteerde specialist in magistrale bereidingen voor apothekers, voert een onderzoek naar mogelijke fraude door een gewezen interne auditor. Die wordt ervan verdacht op zijn minst 1,6 miljoen euro te hebben verduisterd. Dat meldde de Nederlandse zakenzender RTLZ woensdag.



De onderneming kreeg volgens RTLZ eind vorig jaar lucht van de mogelijke fraude. De auditor was al sinds het eind van de jaren 90 in dienst van het bedrijf was en had zich opgewerkt tot hoofd van de financiële afdeling. De man vertrok in 2018. Fagron begon een onderzoek naar betalingen die vanuit Fagron via boekhoudkundige ingrepen zijn verricht aan de man en aan hem verbonden ondernemingen.



Uit onderzoek bleek onder meer dat het administratiekantoor dat de man, met zijn broer, naast zijn baan bij Fagron runde opmerkelijk goed bij kas zat. Zo leende het bedrijfje 620.000 euro aan de man zelf en zijn vriendin voor de koop en de verbouwing van een huis van 600.000 euro. Ook had het bedrijfje een fors geldbedrag uitgeleend aan de schoonouders van de man en draaide Fagron op voor privébestedingen van de auditor, waaronder etentjes.

Ontslagprocedure

Het fraudeonderzoek kwam aan het licht door een vonnis van een Rotterdamse rechter over de ontslagprocedure die het bedrijf voert tegen de vrouw van de werknemer, die dus ook bij Fagron aan de slag is. Het bedrijf zette haar op non-actief omdat zij op de hoogte was van de fraude of had moeten zijn. Maar de rechter keurde dat niet goed. Volgens hem heeft Fagron niet bewezen dat ze wist van de fraude.

Woordvoerder Constantijn van Rietschoten van Fagron zegt in een reactie dat het bedrijf 'op dit moment geen publieke uitlatingen doet over een procedure die al dan niet loopt en ook niet over geschillen met werknemers'. Hij voegt eraan toe dat de onderneming op grond van de bedragen in kwestie en de feiten oordeelde dat er geen koersgevoelige informatie in het spel is en daarom besloot dat er geen persbericht moest worden uitgestuurd.