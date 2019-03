Online dokterskabinet is Frankrijks vijfde ‘eenhoorn'

Doctolib, een bedrijf dat medische afspraken via het internet organiseert, is de vijfde Franse ‘unicorn’ – een private techstart-up met een waardering van meer dan een miljard dollar.

Doctolib baat een online platform uit waarop artsen consultaties vanop afstand kunnen aanbieden. Ze betalen daar 109 euro per maand voor.

Met de oplossing kunnen ze sneller inschatten of een patiënt dringend moet behandeld of doorverwezen worden, en kunnen ze hun afspraken beter inplannen. Patiënten kunnen via het platform onder meer hun medisch dossier raadplegen.