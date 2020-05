Online platform Vindevogel wordt deels Amerikaans

Het investeringsfonds Avista stapt in Vision Healthcare, het online platform voor vitaminen en cosmetica van de ondernemer Yvan Vindevogel. Ook Filip Balcaen komt aan boord. Met een prijskaartje van 305 miljoen euro is het de grootste Belgische deal in maanden.

Net als in andere landen staat de Belgische fusie- en overnamemarkt door de coronacrisis op een laag pitje. Druppelsgewijs worden evenwel nog deals beklonken, meestal transacties die al gelanceerd waren voor de crisis. Zoals de transactie met Vision Healthcare, het online vitamine- en cosmeticaplatform van Yvan Vindevogel. Hij ging eind vorig jaar op zoek naar een kapitaalkrachtige partner om de groei van het bedrijf te versnellen. Lees: om samen grote overnames te doen.

De West-Vlaming heeft die partner nu gevonden in Avista, een Amerikaans investeringsfonds dat focust op de farma- en de gezondheidssector. Het fonds ontstond in 2005 en investeerde sindsdien ruim 6 miljard dollar (5,54 miljard euro) in ruim 30 bedrijven.

‘Ik ontmoette Thompson Dean, de co-CEO van Avista, begin januari op de jaarlijkse farmajamboree van de financiële reus JPMorgan in San Francisco. Ik wist toen: dit wordt onze partner’, zegt Vindevogel. Ondanks de coronacrisis - en dankzij het gebruik van privéjets - zagen de twee elkaar nog enkele keren in Londen en in België. ‘Zolang je een goed dossier hebt, valt het mee in deze tijden een deal te sluiten. Vision Healthcare is actief in de gezondheidssector en online. Die sectoren lijden niet onder de coronacrisis.’

Nieuw vehikel

Door de deal verschuiven de verhoudingen in het kapitaal van Vision Healthcare. Tot nu bezat Vindevogel bijna de helft van de aandelen (48%). De rest was in handen van het durffonds Creafund (15%), de familie De Clerck (10%) en andere families en particulieren (27%).

305 miljoen euro Vision Healthcare wordt bij de deal gewaardeerd op 305 miljoen. Het is daarmee de grootste Belgische deal in maanden.

Die partijen nemen samen met Avista Vision Healthcare over met een nieuw vehikel. Die ‘newco’ - Vision Consumer Health - zit voor de helft bij Avista en voor de andere helft bij de historische aandeelhouders (45%) en een 20-tal managers (5%). Vindevogel bezit de meerderheid van hun gezamenlijke vehikel en is de stem van die partijen in de bestuursorganen van de nieuwe groep.

Vision Healthcare wordt bij de deal gewaardeerd op 305 miljoen euro. Dat zou overeenkomen met bijna 13 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van Vision Healthcare. Maar daarover wil men officieel niets kwijt. De zakenbank Rothschild en het advocatenkantoor Allen & Overy stonden Vindevogel bij, de kantoren Ropes & Gray en Stibbe adviseerden Avista.

Bijna alle historische aandeelhouders herinvesteren mee. Onder hen zijn Steven Buyse en Michael Lavrysen (beiden actief bij de financiële reus CVC in België), Rémi Buttiaux (private-equitygroep IK), Roger Anné (sportvoedingsproducent Aminolabs), Thierry Bogaert (oud-CEO van het biotechbedrijf Devgen) en de familie Claeys (Roularta). Ook de familie van Rolly van Rappard, een van oprichters van de investeringsreus CVC, blijft aan boord.

Zij krijgen naar aanleiding van de Avista-deal het gezelschap van de ondernemer-investeerder Filip Balcaen. Die investeert een onbekend bedrag in het online platform. Balcaen is de voormalige eigenaar van de tapijtgroep Balta en van de vinylspecialist IVC. Hij investeert sindsdien met het vehikel Baltisse in uiteenlopende sectoren.

Naar de VS

Het doel van Avista, Vindevogel en hun bondgenoten is duidelijk: Vision Healthcare uitbouwen tot een internationaal online platform. Het bedrijf is al Europees marktleider voor de online verkoop van vitaminen, gezondheidsproducten, cosmetica en voedingssupplementen. Met de hulp van Avista wil het nu ook de stap naar de VS zetten. De aandeelhouders zijn bereid bijkomende middelen - tot ruim 100 miljoen euro - op tafel te leggen om de groei van Vision Healthcare te versnellen.

We hebben een zestal overnamedoelwitten in het vizier, zowel in Europa als in de VS. Met sommige zijn de gesprekken al vergevorderd. Yvan Vindevogel CEO Vision Healthcare

‘We hebben zo’n zes overnamedoelwitten in het vizier, zowel in Europa als in Amerika. Met sommige van die partijen zijn de gesprekken al vergevorderd,’ zegt de West-Vlaming. In een ver verleden richtte hij Omega Pharma op en bouwde het uit met Marc Coucke, met wie hij shampoos rondbracht bij de Vlaamse apotheken.

Vindevogel bouwde Vision Healthcare eind 2017 vooral op door overnames. De groep omvat bedrijven in België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk en het VK en was vorig jaar goed voor 135 miljoen euro omzet. Die bedrijven kunnen terugvallen op een gemeenschappelijke backoffice (IT, financiën, administratie) en een digitale hub. Daar zitten specialisten met kennis van e-commerce, klantenrelaties, zoekrobots en online verkoop via sites als Bol.com en Amazon bij.

Influencers

Het bedrijf is trouwens nog op zoek naar onder meer IT- en data-specialisten en online marketeers. Vision Healthcare werkt ook met influencers, invloedrijke mensen die op sociale media merken aanprijzen, om zijn 40 merken te promoten.

Het parcours van Vindevogel met Vision Healthcare doet denken aan wat hij realiseerde met de producent annex verdeler van voorschriftvrije geneesmiddelen Vemedia. De oorsprong gaat terug tot 2002, toen hij een Nederlandse divisie van Solvay kocht en zo de hand legde op Valdispert, een natuurlijk middel tegen stress en slapeloosheid. Dat was het startschot van een reeks overnames.

Om een turbo te zetten op de groei haalde hij eerst investeerder Indufin aan boord en vervolgens het private-equitybedrijf IK. De deal waardeerde zijn Vemedia in 2012 op 145 miljoen euro. Vier jaar later betaalde het investeringsfonds Charterhouse 2,5 keer zoveel en voegde het Vemedia samen met de Franse sectorgenoot Cooper. Vindevogel heeft nog een belang van zo’n 10 procent in het geheel, is voorzitter van Vemedia en zit in de driving seat bij overnames.

Schermvullende weergave ©Mediafin





Coronacrisis treft zakenimperium

Vision Healthcare: de omzet van het online platform lag in de eerste vier maanden van het jaar 6 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019. Alleen Mylène - bekend van homeparty’s voor verzorgings- en cosmeticaproducten - stelt teleur. ‘De omzet ligt er een vijfde lager dan begin 2019. Maar digitale homeparty’s doen hun intrede en er zijn veel (her)bestellingen in de webshop’, zegt Vindevogel. Hij verwacht dat de divisie het vooropgestelde budget voor 2020 haalt. Cooper-Vemedia (belang van 10%): de producent van voorschriftvrije geneesmiddelen doet het goed, ‘behalve in enkele landen’, laat Vindevogel weten. Recente cijfers zijn er niet, maar Cooper-Vemedia haalde in 2017 een winstmarge van ruim 30 procent op 420 miljoen euro omzet. Hotel Damier (100%): het hotel in hartje Kortrijk is gesloten, net als de aanpalende cocktailbar Sprezza. ‘Ik weet niet of we na de heropstart het hotel op volle capaciteit kunnen heropenen. Met een gehalveerde omzet steven je af op verlies.’ Copperhead-gin (50%): ‘Copperhead krijgt klappen. Het ligt plat. We zoeken oplossingen. Een antwoord ligt in de ontwikkeling van de retailverkoop en het online kanaal.’ Zoute Grand Prix (25%): de oldtimerrally vindt midden oktober plaats. ‘We denken dat het evenement kan doorgaan, ondanks de anderhalvemeterregels.’ The Ark (15,4%): een hoop mensen samen op een cruiseschip voor een ‘Tomorrowland op zee’. The Ark verenigt alle sectoren die het het zwaarst te verduren hebben: massa-evenementen, toerisme en reizen. De komende maanden komt daar allicht geen verandering in.