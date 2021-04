Onlineplatform Vindevogel plant vlag in Slovenië

Sensilab is gebaseerd in de hoofdstad Ljubljana en is gespecialiseerd in vitaminen, sportvoeding en vermageringsproducten. Het produceert die deels zelf, ook voor derden. Het bedrijf, dat in handen was van enkele individuele aandeelhouders, verkoopt zijn producten in 17 landen en heeft sterke posities in Duitsland, Slovenië, Italië en Spanje. Het staat onder meer sterk in advertenties en de verkoop via Facebook. In zijn thuismarkt heeft Sensilab een tiental eigen winkels in shoppingcentra.