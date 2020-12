Onlineplatform Vindevogel strijkt neer in Scandinavië

Met de overname van een Noorse webshop voor vitaminen en voedingssupplementen doet Vision Healthcare, het onlineverkoopplatform van de ondernemer Yvan Vindevogel, zijn eerste stappen in Scandinavië.

Vindevogel, in een ver verleden samen met Marc Coucke de medeoprichter van Omega Pharma, bouwde Vision Healthcare de voorbije drie jaar uit tot de Europese marktleider in de onlineverkoop van vitaminen, gezondheidsproducten, cosmetica en voedingssupplementen.

De groei kwam er vooral door in sneltempo overnames te doen. Vision Healthcare heeft bedrijven in België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

13 miljoen omzet Het Noorse Naturamed klokt dit jaar af op 13 miljoen euro omzet.

De onlinewinkel krijgt nu ook voet aan de grond in Scandinavië. Vision Healthcare rondde vorige week de overname af van Naturamed, een onlineverkoper van vitaminen en voedingssupplementen in de Noorse stad Drammen. Hoeveel het bedrijf uit Kortrijk op tafel legt, wordt niet bekendgemaakt.

Naturamed, dat dit jaar afklokt op 13 miljoen euro omzet en winstgevend is, was sinds 2014 in handen van de Zweedse beursgenoteerde groep Volati. 'Scandinavië was tot nu een blinde vlek op onze kaart', zegt Vindevogel. 'Het is een bijzonder beloftevolle markt. Niet alleen omdat er nog veel overnamemogelijkheden zijn. De Scandinaven zijn ook grote afnemers van voedingssupplementen, ze kopen gemiddeld meer dan elders in Europa.'

De overname past ook in de strategie van Vision Healthcare om een netwerk uit te bouwen dat alle Europese landen overspant. Volgens Vindevogel zit het bedrijf dicht bij die doelstelling. 'Behalve in Scandinavië willen we ook actief worden in Oost- en Zuid-Europa. We voeren gesprekken over drie overnamedossiers. Ik schat dat die over zes maanden afgerond zijn.'

Amerikaanse partner

Door de overnamemachine draaiend te houden hoopt Vindevogel dat Vision Healthcare in de nabije toekomst 200 miljoen euro omzet kan draaien. De teller staat nu op 137 miljoen euro, de brutobedrijfswinst schommelt rond 22 miljoen euro.

Scandinavië was tot nu een blinde vlek op onze kaart. Het is een bijzonder beloftevolle markt. Yvan Vindevogel CEO Vision Healthcare

Sinds deze lente heeft Vindevogel een kapitaalkrachtige partner aan zijn zijde om de groeiplannen van Vision Healthcare waar te maken. Eind mei kwam Avista, een Amerikaans investeringsfonds dat focust op de farma- en gezondheidssector, aan boord. Dat bracht wel veranderingen in het aandeelhouderschap met mee. Vision Healthcare, dat toen op 305 miljoen euro werd gewaardeerd, werd ondergebracht in een nieuwe groep: Vision Consumer Health. Die zit voor de ene helft bij Avista en voor de andere helft bij de historische aandeelhouders en een twintigtal managers.

Filip Balcaen

Vindevogel is nog altijd de grootste van die historische aandeelhouders. Andere investeerders zijn onder meer het durffonds Creafund, de familie De Clerck en Rolly van Rappard, een van de oprichters van de private-equitygigant CVC. Sinds deze zomer behoort ook Filip Balcaen, de voormalige eigenaar van de tapijtgroep Balta, tot de aandeelhouders.

Met Arvista aan boord mikt Vision Healthcare niet alleen op verdere groei in Europa. Het ziet ook kansen in de Verenigde Staten en de aandeelhouders engageerden zich om tot ruim 100 miljoen euro extra te investeren als zich kansen aandienen.