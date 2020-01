Onno van de Stolpe (Galapagos) is Manager van het Jaar

Dat heeft organisator Trends dinsdagavond bekendgemaakt in Brussels Expo, in aanwezigheid van premier Sophie Wilm├Ęs.

Van de Stolpe (60) volgt KBC-topman Johan Thijs op in de lijst van managers van het jaar. De Galapagos-topman vierde in 2019 de twintigste verjaardag van Galapagos met een miljardendeal met Gilead. Het Amerikaanse farmaconcern investeert 4,5 miljard euro in Galapagos en beloofde gedurende tien jaar geen overnamebod te doen, in ruil voor een groter belang en toegang tot de activa van het Mechelse biotechbedrijf.