Ontwikkelaar chip tegen slaapneu spiegelt zich aan succes Argenx op Brusselse beurs

Het Waalse Nyxoah, dat een chip tegen slaapapneu ontwikkelde, wil met een beursgang in Brussel 60 miljoen euro ophalen. Het doel is het onderzoek te financieren en de tijd tot de Amerikaanse commercialisering overbruggen. ‘We willen de tweede speler op de markt worden.'

Na de beursgang van het Luikse farmabedrijf Hyloris eind juni kondigt nu ook het Waalse medtechbedrijf Nyxoah, dat een chip tegen slaapapneu ontwikkelde, aan dat het op Euronext Brussel wil noteren. ‘We verwachten onze beursintroductie rond 23 september te maken’, zegt Olivier Taelman, de Vlaamse CEO van het bedrijf met hoofdzetel in Mont-Saint-Guibert, vlak bij Louvain-la-Neuve.

Nyxoah commercialiseert zijn technologie sinds begin dit jaar in Europa en haalt sinds maart in Duitsland zijn eerste inkomsten binnen. Het medtechbedrijf wil met de beursgang klinische studies in Europa, de Verenigde Staten en Australië bekostigen en de periode tot de cruciale Amerikaanse marktintroductie overbruggen, omdat de huidige cash en de geplande Europese verkoopinkomsten daarvoor niet volstaan.

‘We hebben zowat 60 miljoen euro nodig om de periode tot de eerste helft van 2023 te overbruggen, net voor de commercialisering in de VS’, zegt Taelman. Nyxoah kreeg van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA in juni groen licht om een studie met 134 apneupatiënten in 13 ziekenhuizen te beginnen. Het verwacht dat de evaluatiekosten tot zowat 18 miljoen euro oplopen.

Honderden miljoenen potentiële klanten

Slaapapneu treft wereldwijd enkele honderden miljoen mensen, in matige of ernstige vorm. In België gaat het om meer dan 100.000 mensen. Een verslapping van de tongspieren blokkeert hun luchtweg. Dat leidt tot een kortstondige ademstilstand, luid gesnurk en een onderbroken nachtrust. Bij zware gevallen gebeurt dat tientallen keren per uur, waardoor die patiënten klagen over oververmoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn.

Nyxoah ontwikkelde een miniatuurchip zo groot als een muntstuk die met een insnijding onder de kin wordt ingebracht. Voor het slapengaan kleeft de patiënt onder de kin een patch, die energie overdraagt en het implantaat activeert. Dat stimuleert de tongspieren, waardoor die niet verslappen en de luchtweg vrij blijft.

Uit Europees patiëntenonderzoek bleek dat die neurostimulatie het aantal luchtwegobstructies bij patiënten halveerde. 'Slechts' 35 procent van de bedpartners verliet de kamer wegens de overlast, terwijl dat zonder het toestel 96 procent was.

Maar de Europese inkomsten zijn tot nu mager. In Duitsland, waar de terugbetaling is geregeld, draait het medtechbedrijf sinds maart zijn eerste omzet. ‘Tot vandaag is dat 100.000 euro’, zegt Taelman.

Hij rekent dit jaar op 25 extra Duitse implantaties. Aan 20.000 euro per stuk zijn die goed voor een bijkomende omzet van 0,5 miljoen euro. Vanaf volgend jaar mikt hij op 250 implantaties. ‘We moeten focussen en wilden eerst in Duitsland de terugbetaling krijgen omdat onze grote concurrent (het Amerikaanse Inspire Medical Systems, een spin-off van Medtronic, red.) daar wordt terugbetaald en de Duitse ziekteverzekering dus vertrouwd is met de technologie.’

Nyxoah kreeg in Duitsland af te rekenen met zes à acht weken vertraging omdat de ziekenhuizen tijdens de coronacrisis een tijdlang niet-dringende ingrepen uitstelden. ‘We konden daardoor geen specialisten overvliegen om Duitse chirurgen te leren onze implantaten te plaatsen.’ Gelijkaardige vertragingen verschoven de eerste implantaties in Spanje - waar de terugbetaling ook geregeld is - van september naar oktober.

De slaapapneumarkt is groot, groeit snel en er is op dit moment maar één actieve speler. Olivier Taelman CEO Nyxoah

In andere Europese landen lopen de terugbetalingsonderhandelingen. In ons land zijn die nog niet begonnen. ‘We verwachten in België wellicht begin 2022 terugbetaling te krijgen’, zegt Taelman. ‘Onze omzetgroei gaat hand in hand met terugbetaling.’

Maar omdat Nyxoah weinig inkomsten genereert, terwijl het maandelijks zowat 1 miljoen euro cash verbrandt (en vanaf volgend jaar 2 à 2,5 miljoen), besliste de raad van bestuur dat vers geld nodig is. Ook wil Nyxoah dit jaar het aantal werknemers wereldwijd doen groeien van 50 naar 80, een team in de Verenigde Staten uitbouwen, zijn onderzoek versnellen en in het Luikse een tweede productiesite - naast die in Tel Aviv - openen.

Tweede speler

De huidige aandeelhouders (zie inzet) engageren zich om voor 15 miljoen euro in te tekenen bij de beursgang. Taelman is niet bevreesd voor een verminderde beleggersappetijt, na de beursklap van vaandeldrager Galapagos vorige week. ‘De slaapapneumarkt is groot, groeit snel en telt maar één actieve speler (het Amerikaanse Inspire Medical Systems, red.). Er is een momentum. Inspire heeft een beurswaarde van zowat 3 miljard dollar, terwijl het een omzet van ongeveer 100 miljoen draait.' Inspire was in het tweede kwartaal verlieslatend.

‘We spiegelen ons aan het succes van Argenx op de Brusselse beurs’, zegt Taelman. ‘Een beursgang verbetert ook je operationele paraatheid, omdat je je prospectus moet voorbereiden voor de beurswaakhond FSMA. Bovendien is er grote interesse van Europese investeerders.’

Volgens Taelman onderscheidt Nyxoah zich van martkleider Inspire. ‘Voor de plaatsing van hun implantaat zijn drie insnijdingen nodig en ben je twee à drie dagen gehospitaliseerd. Ons implantaat wordt in een uurtje geplaatst met één incisie en in minder dan een dag verlaat de patiënt het ziekenhuis. Als ‘fast follower’ willen we de tweede speler op de markt worden.’