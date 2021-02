'Onze speekseltest pikt er werknemers met corona in vroeg stadium uit'

Een groep rond het biotechbedrijf Biogazelle en het medisch lab Labo Nuytinck kan dagelijks duizenden speekselstalen testen op het coronavirus.

Het Gentse biotechbedrijf Biogazelle en het medisch laboratorium Labo Nuytinck zijn de spil achter een testplatform waarmee dagelijks duizenden speekselstalen van werknemers getest kunnen worden op het coronavirus.

‘Het is de bedoeling uitbraken in bedrijven en woon-zorgcentra te helpen vermijden’, zegt Roel Sterken, de CEO van Biogazelle. ‘Een speekseltest is iets minder gevoelig dan de klassieke diagnosetest met een neuswisser, maar is geschikt om op grote schaal asymptomatische virusverspreiders te detecteren.’

'Zo'n test is een aanvullende verdedigingsmuur tegen het virus, die complementair is met de neuswisser- en sneltesten.’ Een speekseltest kost een derde van een klassieke neuswissertest. Een staal afnemen kan zonder medisch personeel.

Speekseltesten hebben enkel zin als je ze frequent en minstens twee keer per week organiseert. Roel Sterken CEO Biogazelle

Twee keer per week

Het speekseltestplatform werd met succes getest in een pilootstudie onder toezicht van professor Steven Callens van het UZ Gent. Daaraan namen verschillende bedrijven, lagere scholen en woon-zorgcentra deel.

‘Die studie moest duidelijk maken of we het project logistiek konden uitrollen. Dat bleek het geval’, zegt Sterken. Ruim 300 deelnemers verzamelden tweemaal per week een speekselstaal dat werd opgehaald door Inter Healthcare Transport, gespecialiseerd in medische transporten in de zorgsector.

De resultaten werden dezelfde dag meegedeeld aan elke deelnemer via een beveiligd webportaal. Dat werd ontwikkeld samen met het Antwerps datatechbedrijf Esoptra.

‘Al die Vlaamse bedrijven blijven samenwerken’, zegt Sterken. ‘Wij zullen de moleculaire testen uitvoeren en resultaten verwerken. Labo Nuytinck zal de communicatie met de bedrijfsartsen en besmette personen voor zijn rekening nemen. Zo’n testen hebben wel enkel zin als je ze frequent en minstens twee keer per week organiseert. Maar alles gebeurt anoniem en op vrijwillige basis.’