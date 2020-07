Onzichtbare sensor voor diabetes komt uit Vlaamse 'Photonics Valley'

Het Gentse medtechbedrijf Indigo Diabetes heeft 38 miljoen euro durfkapitaal bijgetankt voor de ontwikkeling van een revolutionaire sensor . 'Nu kunnen we het leven van mensen met diabetes veel makkelijker maken', zegt CEO Danaë Delbeke.

Investeerders overtuigen kan Danaë Delbeke met verve. De Gentse doctor toegepaste wetenschappen trok voor haar geesteskind Indigo Diabetes 38 miljoen euro durfkapitaal aan. Dat bedrag werd bijeengebracht door typische biotechinvesteerders waaronder Fund+ (Désiré Collen) en PMV, maar ook het beursgenoteerde Ackermans & van Haaren en Charles Beauduin (Van de Wiele).

€38 miljoen Kapitaalronde Na een eerste ronde van 6 miljoen in 2016 haalt indigo Diabetes nu 38 miljoen euro op.

Toen Indigo Diabetes eind 2016 het levenslicht zag, hadden al enkele captains of industry uit de Vlaamse techsector hun portefeuille opengetrokken: het Melexis/X-Fab-echtpaar Françoise Chombar en Rudi De Winter, Guido Van der Schueren (Artwork Systems) en Jan Leuridan (LMS). Indigo Diabetes is dan ook geen klassieke speurder naar nieuwe medicijnen tegen de ziekte. Delbeke wil vooral het leven gemakkelijker maken voor de honderden miljoenen mensen met diabetes wereldwijd. Zij moeten nu verschillende keren per dag hun bloedsuiker meten met een prikpen of een continue glucosemeter. De eerste manier is vaak pijnlijk, de tweede is een erg zichtbare sensor.

De oplossing van Delbeke is een chip ter grootte van een vingernagel die onder de huid op de buik wordt geplaatst en compleet onzichtbaar is. De chip stuurt gegevens naar een kleine ontvanger ter grootte van een USB-stick in de broekzak of handtas. Die stuurt de data naar een smartphone, die waarschuwt als de glucosewaarden afwijken.

De meettechnologie van Indigo is gebaseerd op fotonica, een zijtak van de elektronica op basis van licht. Vandaar 'Indigo', de kleur die zijn naam kreeg toen Isaac Newton het lichtspectrum opdeelde. ‘We maken gebruik van nanofotonica, een innovatieve technologie die we ontwikkeld hebben met Imec en de Universiteit Gent. We zijn de enigen die bezig zijn met zo’n onzichtbare sensor met een lange levensduur’, zegt Delbeke.

Indigo is het eerste project dat de veertiger zelf leidt. 'Omdat er zo'n grote nood is aan betere oplossingen', zegt ze. 'Ik heb twee interesses: problemen oplossen en fotonica.' Dat deed ze door vijf fotonicaspin-offs mee op te richten, waarvan het door Huawei overgenomen Caliopa de bekendste is.

Het begint in Vlaanderen op een 'Photonics Valley' te lijken. We hebben zeker evenveel kennis als in Silicon Valley. Danaë Delbeke CEO Indigo Diabetes

'We hebben in Vlaanderen zeker evenveel kennis over fotonica als in Silicon Valley. Het is hier nu erg aan het bewegen, het begint wat te lijken op een 'Photonics Valley' in Vlaanderen. Die vijf spin-offs stellen intussen een honderdtal mensen tewerk.'

Testen

Nu de investeerders overtuigd zijn, heeft het bedrijf de middelen voor de volgende stap: het overtuigen van artsen en patiënten en van de regulatoren. Daarvoor zijn klinische tests nodig. Dat spannende moment start dit jaar, met de eerste first-in-human studies bij een tiental proefpersonen. Volgend jaar volgen grotere testen. De middelen die zijn opgehaald, volstaan voor dat hele regulatorische traject, verwacht Delbeke.

Ze wijst erop dat Indigo zo veel mogelijk risico's probeert uit te schakelen. 'We gebruiken courante materialen die al bij vele implantaten gebruikt worden. Voor gegevensoverdracht gebruiken we technologie uit de telecom en fotonica. En voor applicaties kijken we naar ehealth', zegt Delbeke. 'Eigenlijk gooien we bestaande dingen samen.' Dan voegt ze met een lach toe: 'Maar dat samenbrengen is wel zeer complex.'

Marktpotentieel

Als de testen goed verlopen, kan het product in 2023 verkocht worden. Het marktpotentieel lijkt alvast enorm. 'Geschat wordt dat een op de elf mensen diabetespatiënt is en ruim een kwart van hen moet zijn waarden regelmatig controleren', zegt Delbeke. Over de mogelijke prijs van het product wil ze niets kwijt. Een prikpen kost ongeveer 800 euro per jaar en een continu monitoringsysteem ruim 1.500 euro per jaar. Als het product van Indigo aanslaat, kan het dus een commercieel succes worden.

Blijft Indigo onafhankelijk en kan het zelf zijn product vermarkten? 'De commercialisering kan alleen of via een partner. Het bedrijf kan naar de beurs gaan of verkocht worden. We bepalen later wat de meest efficiënte manier is om onze oplossing bij de patiënten te krijgen.'

Hebben grote bedrijven uit de sector dan al aangeklopt? 'Daar kan ik niets over zeggen', klinkt het kort. Het bedrijf bleef lang onder de radar, net om geen slapende honden wakker te maken. Maar nu patiëntenproeven voor de deur staan, is openheid en visibiliteit wel belangrijk.