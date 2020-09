Op de operatietafel tussen walvissen en ruimtemannetjes

Het Belgische Oncomfort heeft een technologie ontwikkeld om met virtual reality patiënten digitaal te verdoven. Het haalt 10 miljoen euro vers kapitaal op om internationaal te groeien.

‘Welkom op deze relaxerende onderwaterervaring’, klinkt het in de koptelefoon. Op mijn hoofd staat een virtual-realitybril waarmee Oncomfort me in een duikboot meeneemt tussen vissen, schildpadden en koralen, tot een enorme walvis boven me opdoemt. Een zachte vrouwenstem begeleidt me op de trip. ‘Adem in en uit. Adem mee met het wiegen van de staartvinnen. Ga mee op reis. Beleef je reis op jouw manier’, klinkt het.

Het ziet er allemaal heel eenvoudig uit, maar het is een doeltreffend alternatief voor een klassieke verdoving tijdens een operatie. De technologie brengt patiënten in sedatie. In die toestand verliezen ze niet hun volledige bewustzijn, maar maken ze zich wel los uit de omgeving, worden rustig en ervaren niet langer pijn.

Raket en ruimtemannetjes

Voor kinderen ontwikkelde het bedrijf ook een module met een raket, ruimtemannetjes en gamingelementen om hen stil te laten liggen in een scanner. ‘Zelfs het geluid van die scanner wordt in het virtuele verhaal verweven’, zegt CEO Mario Huyghe.

‘Voor alle duidelijkheid, we spelen niet zomaar filmpjes af in virtual reality’, zegt Huyghe. ‘We noemen het ook geen filmpjes, maar sessies. Daar zit veel kennis en methodologie achter, en het is wetenschappelijk gevalideerd. We werken hiervoor samen met neurologen, psychologen, anesthesisten...’

Al meer dan 100 ziekenhuizen in België en Frankrijk gebruiken Oncomfort. ‘Zo'n 60.000 patiënten hebben we met onze technologie tot rust gebracht’, zegt Huyghe. Volgend jaar wil hij in twaalf Europese landen zitten, en in 2024 in de VS. ‘We hebben de ambitie om van digitale sedatie een standaardpraktijk in ziekenhuizen te maken.’

Om die ambitie kracht bij te zetten haalde het bedrijf - opgericht in 2017 - 10 miljoen euro vers kapitaal bij het Zwitserse farmabedrijf Debiopharm en het Franse Credit Mutuel Innovation. ‘De CEO van Debiopharm heeft onze technologie geprobeerd. We hebben zijn arm een minuut lang afgesnoerd. Normaal krijs je het dan uit van de pijn, maar hij heeft niets gevoeld. Hij was meteen overtuigd.’

Van bloedafname tot hartkleppen vervangen

Het idee voor digitale sedatie komt van co-oprichtster Diane Jooris, die als psychologe in een Amerikaans kankerinstituut werkte. Ze bracht er kankerpatiënten onder hypnose voor een operatie. ‘Wat ze daar deed, patiënt per patiënt, hebben we met technologie op grotere schaal beschikbaar gemaakt’, aldus Huyghe.

Wat begon in de wereld van oncologie - vandaar de bedrijfsnaam - is nu veel breder toegepast. Denk aan lichte en korte sedatie voor bloedafnames, darmonderzoek en puncties. Matige sedatie voor voetchirurgie, brandwondenbehandeling of voor het plaatsen van pacemakers. Diepe sedatie in combinatie met lokale verdoving voor zware ingrepen, aan de hartkleppen bijvoorbeeld.

Er is veel potentieel voor onze technologie, want de vraag naar minder verdovende medicatie is universeel. Mario Huyghe CEO Oncomfort