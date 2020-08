Opdoffer voor Galapagos

Het Mechelse biotechbedrijf krijgt in de VS nog geen groen licht voor zijn reumamiddel filgotinib. 'Heel teleurstellend en onverwacht nieuws', reageert topman Onno vande Stolpe.

De Amerikaanse waakhond Food and Drug Administration (FDA) heeft de reumapil van Galapagos nog niet goedgekeurd, meldt Galapagos in een communiqué .

De brief van de FDA geeft aan dat de beoordeling van de aanvraag voltooid is, maar dat filgotinib niet klaar is voor goedkeuring in zijn huidige vorm. In Europa kreeg het middel vorige maand wel het fiat van de Europese geneesmiddelenwaakhond. Daar is enkel nog een handtekening van de Europese Commissie nodig.