Open VLD en N-VA willen geneesmiddelentekort aanpakken

Kamerleden Kathleen Depoorter (N-VA) en Robby De Caluwé (Open VLD) dienen een wetsvoorstel in om het tekort aan geneesmiddelen op te vangen. Ze willen onder meer een exportverbod kunnen instellen voor geneesmiddelen waarvan een tekort wordt gemeld. Farmabedrijven zouden ook verplicht worden te melden wat de oorzaak is van de gerapporteerde tekorten.

Een geneesmiddelentekort houdt risico's in voor de patiënten, aldus Depoorter en De Caluwé. Vaak kan de patiënt alsnog geholpen worden met een alternatief geneesmiddel, maar dat is doorgaans duurder en de patiënt draait mogelijk zelf op voor de meerkost.

Het wetsvoorstel voorziet dat de patiënt die extra kost niet langer betaalt, wanneer die zijn toevlucht moet nemen tot een duurder alternatief. Depoorter: 'Het is niet logisch dat een patiënt opdraait voor de kosten van een duurder geneesmiddel, aangezien hij daarvoor zelf niet verantwoordelijk is. Wij stellen voor dat het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het tekort opdraait voor de kosten en niet de patiënt.'

Steeds langere lijst

De Apothekersbond waarschuwde in juli nog dat de lijst met onbeschikbare geneesmiddelen steeds langer wordt. Het gaat om een heel divers scala aan geneesmiddelen, zoals bloedverdunners, vochtafdrijvende middelen of bepaalde antibiotica.

'Het probleem sleept al een paar jaar aan', zegt N-VA Kamerlid Kathleen Depoorter, die zelf apotheker is. 'Deze zomer had je een record van 522 geneesmiddelenverpakkingen (niet geneesmiddelen, omdat het kan gaan om hetzelfde actieve bestanddeel in verschillende vormen, zoals een pil, gel of druppel, nvdr) die niet beschikbaar waren op de Belgische markt. Soms is dat een probleem voor de volksgezondheid, omdat een behandeling trager wordt opgestart.'