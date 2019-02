Opnieuw topmanager vertrokken bij Ablynx

Ablynx is opnieuw zijn topman kwijt. Piet Houwen wordt begin april operationeel directeur van het Mechelse diagnosebedrijf Biocartis , meldt dat bedrijf in de marge van zijn jaarresultaten. Houwen is vandaag 'head of site' van het Gentse Ablynx. Hij nam die rol op zich toen CEO Edwin Moses in augustus het bedrijf verliet. Houwen moest de integratie van Ablynx in het Franse Sanofi in goede banen leiden.