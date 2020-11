Opsteker in zoektocht naar medicijn tegen alzheimer

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA is positief gestemd over het alzheimermiddel aducanumab van het biotechbedrijf Biogen. Het aandeel schoot prompt 40 procent hoger.

De zoektocht naar een middel tegen de ziekte van Alzheimer is al lang de heilige graal in farmaland. Het Amerikaanse biotechbedrijf Biogen reanimeerde eind 2019 zijn alzheimermiddel aducanumab, nadat het eerder dat jaar afgeschreven leek omdat experts vragen hadden gesteld bij de werkzaamheid. Het bedrijf diende een aanvraag in bij de farmawaakhond FDA om het middel op de markt te brengen. Na een grondige analyse bleek dat alzheimerpatiënten dankzij het middel wel degelijk minder snel achteruitgingen.

Dat de FDA zich woensdag hoopvol uitsprak over de werkzaamheid van het middel, is een nieuwe opsteker voor Biogen. Volgens FDA-beoordelaars waren de resultaten van een cruciale test positief en is het bewijs van Biogen dat aducanumab doeltreffend is 'substantieel'. Een tweede test, die faalde, doet volgens de FDA 'geen afbreuk' aan de eerste test die 'robuust en heel overtuigend' was.

Een groep onafhankelijke experts oordeelt vrijdag over het middel. Als ook zij zich positief uitspreken, is dat een goed teken voor een mogelijk definitieve goedkeuring door de FDA tegen maart 2021. Het zou van aducanumab het eerste nieuwe alzheimermiddel in de VS maken in decennia.

Amyloïde

Aducanumab is een amyloïdemedicijn. Die werken in op amyloïdeplakken, een soort hersenletsel dat karakteristiek is voor de ziekte van Alzheimer. We weten al langer dat die hersenletsels de voornaamste oorzaak van dementie zijn.