'Orde van Apothekers dwarsboomt Medi-Market'

De Orde van Apothekers heeft geprobeerd het model van apothekersketen Medi-Market uit te sluiten. Het heeft ook getracht de farma- en parafarmacieketen een minimumverkoopprijs op te leggen. Dat is een zware inbreuk op het mededingingsrecht, vindt het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

In juni 2017 kreeg MediCare-Market geen gehoor van de BMA. Volgens de concurrentiewaakhond was er geen ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel ten nadele van de keten vastgesteld. De BMA sprak zich toen echter nog niet ten gronde uit.

We hebben voldoende bewijzen dat de Orde indirect heeft geprobeerd om Medi-Market op te leggen dat de keten dezelfde minimumverkoopprijs van hun medicijnen zou hanteren.

Donderdag hekelt het Auditoraat de mededingingsbeperkende praktijken bij de Orde der Apothekers. 'Onze visie is dat de Orde van Apothekers heeft geprobeerd het model van Medi-Market uit de markt te sluiten', zegt Véronique Thirion, auditeur-generaal van de BMA. 'We hebben ook voldoende bewijzen dat de Orde indirect heeft geprobeerd om Medi-Market op te leggen dat de keten dezelfde minimumverkoopprijs van hun medicijnen zou hanteren. Dat is een zware inbreuk op het mededingingsrecht', benadrukt Thirion.