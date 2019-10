Osteoporosemiddel UCB toch op weg naar Europese goedkeuring

Het adviescomité van Europees geneesmiddelenagentschap heeft zijn kar gekeerd en geeft nu toch een positief advies voor de lancering van osteoporosemedicijn Evenity.

Een verrasing van formaat. Het osteoporosemedicijn van UCB heeft dan toch een toekomst in Europa. 'Tegen alle verwachtingen in', is de reactie van beurshuis KBC Securities.

Eind juni gaf het CHMP, het comité dat aan het Europese geneesmiddelenagentschap EMA advies geeft over nieuwe geneesmiddelen, een negatief oordeel over Evinity hoewel het in de VS wel al groen licht had gekregen.

UCB ging in de tegenaanval, vroeg een tweede zit en is nu wel geslaagd. Het middel zou - als de EMA het advies volgt - evenwel op de markt komen met een paar beperkende voorwaarden. Het zou niet zomaar aan alle vrouwen met osteporose kunnen voorgeschreven worden, maar enkel aan vrouwen die een groot risico op breuken lopen en die in het verleden geen hartstoornissen of een beroerte hebben gehad.

Die laatste beperking heeft alles te maken met een van de neveneffecten van het medicijn. Tijdens de laatste patiëntenstudies was namelijk gebleken dat inname van het medicijn het risico op hartproblemen verhoogde.

Piekverkopen

Beurshuis KBC Securities schat dat de piekverkopen van Evenity wereldwijd binnen enkele jaren op 1 miljard euro zullen uitkomen. Die centen zijn evenwel niet voor UCB alleen. Het heeft met Amgen een overeenkomst dat de winst fifty fifty wordt verdeeld.

Degroof Petercam trekt na het goede nieuwe het koersdoel voor UCB met zowat 5 procent op tot 75 euro, maar merkt op dat Europese artsen vermoedelijk niet erg happig zullen zijn om het middel - 'door zijn controversiële aard' - veel voor te schrijven. UCB mikt op een marktaandeel van 3 procent voor Evenity.

Evenity is een maandelijkse injectie, gedurende aan periode van een jaar, die de aanmaak van nieuw botweefsel versterkt en de afbraak ervan afremt. Evenity werd eerder goedgekeurd in de VS, eveneens onder voorwaarden. Ook in Japan, Zuid-Korea, Canada en Australië is Evenity toegelaten voor bepaalde aandoeningen en groepen.