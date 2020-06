Oud medicijn boekt 'grootste doorbraak' tot nu toe in strijd tegen corona

Een goedkope ontstekingsremmer verbetert de overlevingskansen van ernstig zieke coronapatiënten. In een grootschalige studie verminderde het medicijn het sterftecijfer bij de zwaarste gevallen met een derde.

Onderzoekers van de University of Oxford, die bij de studie in de frontlinie stonden, spreken over ‘de grootste doorbraak’ tot nu toe in de strijd tegen het coronavirus. ‘Dit is het eerste medicijn dat een impact heeft op de mortaliteit van patiënten. En we spreken over een substantiële impact’, klinkt het.

Het gaat om het medicijn dexamethasone, een ontstekingsremmer die al tientallen jaren gebruikt wordt voor de behandeling van onder meer astma, allergieën en artritis.

Moest het medicijn sinds het begin van de pandemie opgenomen geweest zijn in de standaardbehandeling, zouden in het VK alleen al naar schatting 5.000 minder doden gevallen.

Onmiddelijke uitrol

Na de aankondiging liet de Britse regering weten dat het al 200.000 dosissen op voorraad heeft en dat het medicijn meteen in het hele land zal uitgerold worden. ‘Dit is een grote stap voorwaarts in de zoektocht naar nieuwe manieren om patiënten te behandelen', zei Stephen Powis, medisch directeur van de NHS, de Britse openbare gezondheidsdienst.

In een grootschalige studie kregen meer dan 2.000 patiënten, verspreid over Britse ziekenhuizen, het medicijn toegediend. Daaruit bleek dat dexamethasone het sterftecijfer bij de zwaarste gevallen – patiënten die aan een beademingstoestel liggen – met een derde doet minderen. Voor iets minder zware gevallen - die zuurstof via een mondmasker krijgen zonder geïntubeerd te worden - daalde de mortaliteit met een vijfde.