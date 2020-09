Oude ontstekingsremmer beleeft tweede jeugd als coronamiddel

Het wetenschappelijk comité van het Europees Geneesmiddelenagentschap geeft groen licht om dexamethason, een decennia oude en goedkope ontstekingsremmer, ook te gebruiken om gehospitaliseerde Covid-19-patiënten te behandelen.

Het wetenschappelijk comité van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) gaf vrijdag zijn zegen om de ontstekingsremmer dexamethason ook te gebruiken als behandeloptie voor gehospitaliseerde Covid-19-patiënten die extra zuurstof nodig hebben of aan de beademing liggen.

Dat advies spruit voort uit een beoordeling van klinische data van de internationale RECOVERY-studie. De toediening van een lage dosis van het middel doet de overlevingskans van ernstig zieke Covid-19-patiënten toenemen.

Het middel wordt al toegediend in ziekenhuizen nadat een grootschalige Britse studie in juni aantoonde dat het medicijn het sterftecijfer bij de zwaarste gevallen met een derde verminderde. Het geldt als een paardenmiddel dat inspeelt op de zogenaamde cytokinestorm, waarbij het immuunsysteem in overdrive gaat, gezonde cellen aanvalt en onder meer schade aanbrengt aan de longen.

'Golden oldie'

Dexamethason is de stofnaam voor een corticosteroïde, een goedkope ontstekingsremmer die al decennia dienst doet, onder meer voor de behandeling van reuma, allergieën, astma en artritis.

Het is massaal beschikbaar en vooral ook goedkoop - 60 euro voor een behandeling van 10 dagen met de intraveneuze versie, en maar 6 euro voor de pilvorm. Het kan vrij eenvoudig in lokale fabrieken of ziekenhuisapotheken bereid worden als de grondstoffen beschikbaar zijn.

Bedrijven die het middel in ons land vermarkten, kunnen nu een uitbreiding van de indicatie als Covid-19-behandeling aanvragen bij het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG.

Al op strategische lijst