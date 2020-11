Oxfordvaccin wekt bemoedigende respons op bij ouderen

Het kandidaat-vaccin van de Britse tandem AstraZeneca-Universiteit van Oxford wekt een bemoedigende immuunrespons op bij zestigers en zeventigers, zegt het medisch vakblad The Lancet.

Tussentijdse resultaten van het kandidaat-vaccin suggereren dat het een even goede immuunrespons opwekt bij ouderen en voor hen veilig is, wat hoopgevend is omdat zij bij een besmetting het meeste risico lopen op ernstige complicaties.

Dat meldt het gerenommeerde medische vakblad The Lancet, dat een 'peer review' deed van data van een fase-2-studie bij 560 gezonde Britse volwassenen, van wie 240 ouder dan 70 jaar.

Uit die data blijkt dat de immuunrespons die het kandidaat-vaccin opwekt even sterk is bij 56-plussers als bij de groep 18- tot 55-jarigen en dat het vaccin voor die ouderen even veilig is.

AstraZeneca en de Universiteit van Oxford ronden de derde en laatste fase van hun klinisch onderzoek af, waarbij het vaccin bij tienduizenden vrijwilligers wereldwijd getest wordt op doeltreffendheid en veiligheid. Daarvan worden de komende weken de eerste resultaten verwacht.

'De robuuste antilichaam- en T-cel-respons die we bij ouderen zien zijn bemoedigend', zegt co-auteur Maheshi Ramasamy van de Universiteit van Oxford. 'We hopen dat dat betekent dat ons vaccin sommige van de meest kwetsbare groepen in de samenleving kan beschermen, maar er is verder onderzoek nodig om zeker te zijn.'

Derde keer positief vaccinnieuws

Het bemoedigende Britse nieuws komt boven op het tweevoudige positieve vaccin-nieuws van eerder deze week. Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna gaf maandag aan dat zijn kandidaat-vaccin een beschermingsgraad heeft van 94,5 procent.

Fase-3-resultaten van het kandidaat-vaccin van het Amerikaans-Duitse duo Pfizer-BioNTech wezen woensdag uit dat hun vaccin 95 procent van de proefpersonen beschermt en bij ouderen even veilig is en hen even goed beschermt.