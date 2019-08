Oxurion: 2 penalty's gemist, nog 2 te gaan

Het verstgevorderde onderzoek van het biotechbedrijf Oxurion (ex-Thrombogenics) lijkt ten dode opgeschreven. Van de vier potentiële medicijnen blijven er nog maar twee over. Het aandeel incasseert zijn grootste klap ooit.

Terug naar start. Het is al meermaals geschreven over Oxurion of Thrombogenics, zoals het bedrijf tot vorig jaar heette. En ook nu is het van toepassing.

Het verstgevorderde onderzoek van Oxurion ( in codetaal THR-317) lijkt ten dode opgeschreven. Resultaten van een kleine patiëntenstudie (fase 2a) zijn teleurstellend, bleek dinsdagochtend. Oxurion zal de data verder analyseren voor het een beslissing neemt over hoe het verder moet.

Maar het beurshuis Degroof Petercam wacht daar niet op en schrapte het project alvast uit zijn waarderingsmodel waardoor het koersdoel zakt van 4 naar 2,80 euro. Het aandeel crasht en beleeft de slechtste beursdag in zijn geschiedenis.

Oogandoening

THR-317 is een middel om maculair oedeem bij diabetici te behandelen. Dat is een oogaandoening waarbij vocht in de macula - een deel van het netvlies - lekt met een wazig en verstoord zicht tot gevolg. De 70 patiënten die deelnamen aan het onderzoek kregen het middel (of een placebo) drie keer per maand ingespoten in het oog, in combinatie met het Roche-medicijn Lucentis dat gezien wordt als de standaardtherapie.

Na drie maanden was er echter geen verbetering van het zicht in vergelijking met de monotherapie met Lucentis. Er was wel een zekere verbetering bij twee specifieke subgroepen. Maar of dat voldoende is om verder in het onderzoek te investeren, is twijfelachtig.

Verprutst

Voor Oxurion is dit een serieuze streep door de rekening. Na het debacle met Jetrea – dat Oxurion op de markt bracht maar dat voor geen meter verkocht – legde het management de focus volledig op oogziektes bij diabetespatiënten. Drie jaar geleden stonden er vier nieuwe projecten in de steigers. ‘We blijven vechten en hebben nu vier doelkansen’, zei CEO Patrik De Haes toen.

Twee van die doelkansen heeft Oxurion intussen verprutst. Eind 2017 moest het al een onderzoek afvoeren omdat het onvoldoende patiënten vond om zijn medicijn tegen glasvochtloslating te testen.

Riante cashpositie

Oxurion heeft ook een meerderheidsbelang in de start-up Oncurious dat kankerbehandelingen ontwikkelt. En de twee resterende projecten binnen Oxurion zitten nog in een pril stadium, waardoor die nog alle kanten uit kunnen. Pas over 12 tot 18 maanden zullen beleggers de eerste signalen (fase 2-resultaten) krijgen of die medicijnen een rol van betekenis kunnen spelen.

76 miljoen Cashpositie Eind maart had Oxurion 76 miljoen euro op de rekening staan, maar dat heeft tot op heden niets wezenlijks opgeleverd.

Degroof Petercam kleeft er daarom een beperkte waarde op. Van het koersdoel van 2,80 euro komt amper 0,80 euro van de pijplijn, en 2 euro van de cashpositie.

Die is riant dankzij een akkoord met Novartis enkele jaren geleden. Eind maart had Oxurion 76 miljoen euro op de rekening staan, iets waar veel startende bedrijven jaloers op zijn. Het probleem is dat die cashberg maand na maand slinkt en tot op heden niets wezenlijks heeft opgeleverd.