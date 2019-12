Oxurion doekt zijn commerciële divisie op

Het Leuvense biotechbedrijf Oxurion gaat zijn oogmedicijn Jetrea niet meer zelf actief promoten. De verkoop van het medicijn dat de hooggespannen verwachtingen niet kon inlossen, wordt volledig uitbesteed aan distributeurs en licentienemers.

Oxurion had de verkoop in een aantal landen al uitbesteed, maar deed die in grote landen als de VS, Duitsland en Italië nog zelf. Daar komt nu een einde aan: ook voor de resterende landen wordt een partner gezocht voor Jetrea, zodat het middel beschikbaar blijft voor patiënten. De commerciële afdeling van het vroegere Thrombogenics wordt zo opgedoekt.

Daardoor kunnen alle middelen worden ingezet op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Oxurion neemt ook afscheid van het oogmedicijn in ontwikkeling met de codenaam THR-317, het meest ver gevorderde middel in zijn pijplijn. Lauwe testresultaten van THR-317 leidden de afgelopen zomer tot de grootste koersdaling ook voor het bedrijf.

Het heeft nu nog twee kandidaat-geneesmiddelen voor de behandeling van oogaandoeningen gerelateerd aan diabetes. Die zitten nog maar in fase 1, de eerste stap van de drie stappen in het testen van medicijnen op mensen.

Opwindend

Oxurion zit nu dus opnieuw in het vroege stadium van geneesmiddelenonderzoek. Maar volgens CEO Patrick De Haes zijn het wel de twee van de meest opwindende nieuwe therapieën in ontwikkeling in dit ziektegebied. 'Ze hebben het potentieel om een behandeling te worden voor een grote range van patiënten met diabetische oogziekten', zegt De Haes.

De twee moleculen werken immers volgens een ander mechanisme dan de meeste bestaande en toekomstige medicijnen. ‘Ze zijn dus mogelijk een oplossing voor de ruim 40 procent van de patiënten bij wie de bestaande medicijnen geen of weinig effect hebben’, zegt De Haes. Diabetische oogziekten zijn goed voor bijna de helft van de omzet van oogmedicijnen, wereldwijd een markt van vele miljarden.

Begin volgend jaar zal Oxurion de resultaten bekend maken van het middel met de codenaam THR-687. Later in de eerste jaarhelft zal een fase 2-studie worden opgestart met het andere middel in ontwikkeling, THR-149.

AMD