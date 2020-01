Oxurion heeft tweede oogmiddel in fase 2

Het Leuvense biotechnologiebedrijf Oxurion publiceert positieve fase 1-resultaten voor het oogmiddel THR-687. Hierdoor heeft de groep dit jaar twee producten in fase 2.

Oxurion publiceert voorbeurs positieve fase 1-resultaten van THR-687. Dat is een molecule ontwikkeld voor de oogaandoening DME (diabetisch maculair oedeem). ‘De data tonen aan dat THR-687 goed verdragen wordt en veilig is', klinkt het in een persbericht. Er werden geen bijwerkingen gemeld.

In fase 1 werd de zogeheten BCVA (Best Corrected Visual Acuity) gemeten. Die verbeterde na één injectie met 3,1 letters na 1 dag, met 9,2 letters na één maand en met 8,3 letters na drie maanden.

Momenteel werkt Oxurion aan de complete data-analyse van de fase 1-studie. Bedoeling is om op de Angiogenesis, Exudation en Degeneration 2020 bijeenkomst van 8 februari in Miami meer uitkomsten te laten zien.

Oxurion meent in ieder geval dat het op basis van deze data later dit jaar de fase 2-studie kan aanvangen. Naast THR-687 is Oxurion ook bezig met THR-149, waarvoor eveneens een fase 2 studie zal starten in de loop van 2020. 'Met fase 2 volgt de echte test. Er is nog een lange weg te gaan', reageert De Belegger.

Hinderpaal

Nadat in fase 1 is gebleken dat alles veilig is, wordt in fase 2 op een kleine groep patiënten getest of het geneesmiddel effect heeft. Als dat ook succesvol is, volgt de laatste fase drie waar de veiligheid en de efficiëntie op een grote groep patiënten wordt onderzocht.

Vorig jaar bleek fase 2 een hinderpaal voor het inmiddels ten grave gedragen oogmedicijn THR-317. Dat zorgde op 20 augustus 2019 voor de grootste klap ooit.