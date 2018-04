PREVIEW: Fagron klaar voor groeiversnelling?

Beurshuis Degroof Petercam verwacht dat Fagron in het eerste kwartaal een organische omzetgroei van ruim 5 procent neerzette.

Fagron , gespecialiseerd in bereidingen voor apothekers, boekte volgens Degroof Petercam in het eerste kwartaal van dit jaar 107,7 miljoen euro omzet. Dat is 1 procent minder dan vorig jaar. Dat lijkt alles behalve indrukwekkend, maar het bedrijf is er beter aan toe dan de krimp doet vermoeden.

Degroof Petercam wijst onder andere op de verzwakking van de dollar en de Braziliaanse real die een hap uit de omzet namen. Bovendien valt ook de omzet van een Franse vestiging, die van de hand werd gedaan, weg. Zonder rekening te houden met die effecten steeg de omzet vermoedelijk met 5,3 procent. Dat is een duidelijke versnelling tegenover de 2,7 procent gerealiseerd over heel 2017. De groei versnelde trouwens in de loop van 2017, met 1,2 procent in de eerste en 4 procent in de tweede jaarhelft.

Het beurshuis kijkt in het kwartaalrapport met meer dan gewone belangstelling naar de evolutie van de steriele activiteiten in de VS. Het verwacht er een omzetgroei van 15 à 20 procent.

Die divisie moet de komende jaren een van de groeimotoren van Fagron worden, met de opstart van een nieuwe megavestiging voor steriele bereidingen in Wichita. Fagron betreedde enkele jaren geleden de markt voor steriele bereidingen - denk aan voorafgevulde injectiespuiten en morfinecassettes voor ziekenhuizen - via de overname van JCB Laboratories en Anazeo Health.

Degroof Petercam verhoogde eerder deze maand het koersdoel voor Fagron tot 15 euro, als reactie op de overname van het Amerikaanse Humco. Dat bedrijf ontwikkelt vooral crèmes (onder meer tegen schimmels), siropen en mengsels en levert die aan 45.000 apotheken in de VS. Fagron betaalde 47,5 miljoen dollar, meteen de eerste, grote deal van Fagron sinds de redding in 2016 en sinds Rafael Padilla CEO is.