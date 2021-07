Patiëntenapp Nexuzhealth wil na ziekenhuizen ook huisartsen aan boord krijgen

Het bedrijf achter de patiëntenapp mynexuzhealth breidt zich uit buiten de ziekenhuissector. Het lanceert een pakket voor huisartsen en wil ook andere zorgverleners ‘ontzorgen’.

Het 4,5 jaar oude nexuzhealth is bij het publiek vooral bekend van de app mynexuzhealth, die patiënten een overzicht geeft van de afspraken, facturen, onderzoeksverslagen en andere documenten in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van hun ziekenhuis.

Het EPD wordt gebruikt door ruim 30 algemene ziekenhuizen in Vlaanderen, een goede helft van het totaal. De andere helft is verdeeld over concurrerende applicaties zoals Primuz (van UZ Brussel en CTG Health Solutions), HiX (van Chipsoft, onder meer gebruikt door het Antwerpse netwerk ZNA), Cerner en toepassingen die ziekenhuizen zelf hebben ontwikkeld.

Mynexuzhealth kende het voorbije anderhalf jaar een forse groei, van zowat 100.000 unieke patiënten begin 2020 naar 650.000 vandaag. Dat is deels het gevolg van de coronacrisis, die patiënten en zorgverleners meer naar digitale werkmiddelen deed grijpen. Veel mensen die een coronatest lieten afnemen, werden via de app snel op de hoogte gebracht van het resultaat. ‘Ook de promotie door ziekenhuizen zelf heeft geholpen’, zegt CEO Gertie Delande.

Huisartsen

Nexuzhealth wil echter niet alleen een ziekenhuisapplicatie zijn. ‘We willen alle dienstverleners in de zorg ontsluiten en zijn daarvoor een nieuw platform aan het bouwen. Dat zal ons huidige aanbod voor ziekenhuizen omvatten, maar ook een pakket voor huisartsen, thuisverplegers en andere zorgverleners zoals woon-zorgcentra.’

We werken intussen ook aan de ontwikkeling van een pakket voor de thuisverpleging. Gertie Delande CEO nexuzhealth

De eerste stap in die expansie is nu klaar, zegt Delande. ‘We hebben een pakket voor huisartsen afgewerkt dat zopas door de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) gehomologeerd is. We zijn intussen bezig met ontwikkeling van een pakket voor de thuisverpleging.’ Door die uitbreidingen zullen niet alleen patiënten een beter overzicht krijgen van alle zorgdiensten. Ook de hulpverleners zelf zullen veel vlotter relevante data over hun patiënten kunnen uitwisselen en raadplegen. Zij gebruiken een aparte toepassing, nexuzhealth Pro.

Teleconsultaties

Via het platform van nexuzhealth kunnen zorgverleners ook teleconsultaties organiseren, maar afgezien van enkele pieken tijdens de coronacrisis gebeurt dat nog relatief weinig, zegt Delande. ‘Ik denk dat dat zeker nuttig is voor bepaalde toepassingen, zoals het opvolgen van chronische pathologieën. Maar we moeten daar nog verder onderzoeken wat de behoeften en verwachtingen zijn.’

Nexuzhealth haalde vorig jaar een bedrijfswinst (ebit) van 3 miljoen euro op een omzet van 16 miljoen euro. Alle winst wordt geherinvesteerd in het platform, zegt Delande.