Paul Stoffels wordt vicevoorzitter bij Philips

Stoffels is vooral bekend van bij het farmabedrijf Johnson & Johnson. Als Chief Scientific Officer van de Amerikaanse farmareus - een functie waarin hij 15.000 wetenschappers aanstuurt - is Stoffels zonder twijfel de invloedrijkste Belg in de farmawereld. In die hoedanigheid overziet hij de zoektocht naar een coronavaccin bij J&J. Die gebeurt grotendeels in België en Nederland bij dochter Janssen Pharmaceutica.