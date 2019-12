Perrigo moet documenten Omega Pharma vrijgeven

Marc Coucke en Waterland Private Equity krijgen gelijk in hun geschil met Omega Pharma-koper Perrigo, maar slechts deels. De rechter legt Perrigo wel een forse dwangsom op.

De uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel woensdag is een uitloper van de miljardenverkoop, bijna vijf jaar geleden, van Omega Pharma aan de Amerikaanse farmagroep Perrigo. De verkopers waren de bekende ondernemer-investeerder Marc Coucke en de investeringsmaatschappij Waterland Private Equity.

De deal leidde tot een forse ruzie omdat Perrigo de verkopers er achteraf van beschuldigde een kat in een zak verkocht te hebben, met het argument dat ze de cijfers van Omega Pharma opgesmukt hadden. Perrigo eist een schadevergoeding van ruim 2,1 miljard dollar. Het geschil wordt uitgevochten voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepani).

Correspondentie

Eind oktober bleek het dispuut ook een uitloper te hebben bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Waterland eiste voor de rechtbank dat Omega Pharma (intussen Perrigo) de correspondentie tussen het bedrijf en zijn revisor EY van mei en juni 2016 vrijgeeft.

Daar is een goede reden voor. De periode heeft te maken met de herziening van de jaarrekeningen over 2014 en 2015 van Omega Pharma van eind juni 2016, vlak na de claim van Perrigo. De correcties slaan slechts op enkele tientallen miljoenen euro's. Waterland - en Coucke - willen dat element en de correspondentie inzetten om aan te voeren dat de miljardenclaim uit de lucht gegrepen is.

Twee weken

De rechtbank vonniste woensdag dat Omega Pharma (Perrigo) wel degelijk de bewuste correspondentie moet vrijgeven. Het krijgt daarvoor twee weken. Bovendien geldt een dwangsom van 50.000 euro per begonnen dag vertraging, staat in de uitspraak, die De Tijd kon inkijken. Dat is ook wat Waterland geëist had.

Er geldt echter een belangrijke beperking. De documenten mogen niet worden vrijgegeven als ze strikt binnen de relatie tussen Omega Pharma en EY bleven. De rechtbank volgt daar blijkbaar het argument van Omega Pharma (Perrigo) dat in dat geval een beroepsgeheim geldt voor de revisoren dat niet mag worden aangetast.

Het is afwachten wat de concrete gevolgen zijn en hoeveel documenten al dan niet worden overgemaakt. Tegen de uitspraak is door de specifieke procedure geen klassiek beroep mogelijk, alleen een stap naar het Hof van Cassatie. Een procedure bij Cassatie werkt niet opschortend. Los daarvan zien sommigen er een belangrijke uitspraak in voor de revisoren en hun beroepsgeheim.