Pfizer/BioNTech-vaccin voldoet aan Amerikaanse veiligheidseisen

In een uitgebreide analyse van klinische testresultaten concludeert de FDA dat het Pfizer/BioNTech-vaccin 'voldoet aan de voorgeschreven criteria'. Na één inenting zou het vaccin al de nodige bescherming bieden. Een tweede dosis is nodig voor volledige bescherming. Zware neveneffecten zouden zeldzaam zijn en komen minder vaak voor bij 55-plussers.

De FDA wijst wel op enkele onduidelijkheden. Zo zijn er nog te weinig gegevens om conclusies te trekken over de veiligheid van het middel voor kinderen onder 16 jaar, zwangere vrouwen en mensen die lijden aan immuunziekten. Er zijn ook nog te weinig gegevens om te weten of het vaccin verhindert dat besmette mensen het virus kunnen doorgeven.

Placebo

Het gebeurt wel vaker dat tijdens de klinische onderzoeken proefpersonen overlijden, waarna die dood nauwkeurig wordt onderzocht. Zo lag een onderzoek van AstraZeneca enkele dagen stil na een overlijden van een testpersoon uit de placebogroep, die stierf aan iets dat geen verband hield met de proeven. In Brazilië werd het onderzoek naar het Chinese Sinovac even op pauze gezet na een overlijden. Daar bleek het om een zelfmoord te gaan.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech werd vorige week al goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk. De beoordeling door de Europese autoriteiten zit in de laatste fase. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verwacht uiterlijk 29 december met een eindoordeel te komen. Daarna beslist de Europese Commissie over de toelating tot de markt.