Pfizer-CEO zwaait af na 8 jaar

De meest opgemerkte periode van Read's bewind bij Pfizer was in het voorjaar van 2016. Toen stond hij op het punt om voor de grootste overname ooit te tekenen met een bod van een slordige 150 miljard dollar op Botox-producent Allergan. Een deal die finaal getorpedeerd werd door toenmalig Amerikaans president Barack Obama. Die maakte komaf met achterpoortjes in de Amerikaanse belastingwet waardoor Amerikaanse bedrijven hun fiscale hoofdzetel konden verhuizen naar landen met een 'vriendelijker' belastingklimaat, in dit geval Ierland. En dat was net de hoofdreden waarom het in de VS gevestigde Pfizer zoveel geld wilde neertellen voor het 'Ierse' Allergan.