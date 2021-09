Pfizer-Puurs verdriedubbelt personeel bijna in tien jaar

De Pfizer-site in Puurs-Sint-Amands is een van 's werelds draaischijven voor de coronavaccinproductie. Dat zet een turbo op de groei. In tien jaar verdriedubbelde het aantal werknemers bijna, van 1.200 in 2011 naar 3.500 vandaag. ‘Op termijn willen we hier ook griepvaccins produceren.’

‘Een van onze grote troeven is dat we gespecialiseerd zijn in de aseptische, steriele productie van geneesmiddelen en vaccins’, zegt Luc Van Steenwinkel, de manager van de snelgroeiende Pfizer-site in het Antwerpse Puurs-Sint-Amands.

We staan aan een van de productielijnen van de coronavaccins. In de clean room schuiven werknemers in blauwe pakken en met gele handschoenen witte trays met kleine, glazen flesjes op een lopende band. Ze worden gereinigd en in een afgesloten cabine steriel afgevuld voor ze verpakt worden. Een inspectiemachine pikt er beschadigde flesjes, met een kras of barst, automatisch uit.

De site, de grootste van Europa van de Amerikaanse farmareus, is normaal verboden terrein voor pottenkijkers. Ze opende dinsdag uitzonderlijk de deuren voor een werkbezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V), met in hun zog een select clubje journalisten.

In de Pfizer-groep zijn wij een van de sites die nieuwe producten ontwikkelt en lanceert. Die sterke expertise brengt groei met zich mee. Luc Van Steenwinkel Manager Pfizer-site in Puurs-Sint-Amands

Sinds het coronavaccin dat Pfizer en het Duitse BioNTech in een recordtempo ontwikkelden eind vorig jaar groen licht kreeg, streken media uit alle windstreken neer in Puurs. Ook toppolitici kwamen langs, van de Canadese premier Justin Trudeau tot Europees Commissie-voorzitster Ursula von der Leyen.

Vanuit Puurs vertrekken elke maand ruim 100 miljoen dosissen van het coronavaccin. In juni gaf het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA nog zijn zegen voor een uitbreiding van de productie- en afvullijnen.

Pfizer selecteerde Puurs als een van zijn draaischijven net omdat de site gespecialiseerd is in het afvullen van inspuitbare geneesmiddelen in ampullen of flesjes. Het produceert er elk jaar meer dan 400 miljoen dosissen injecteerbare vaccins en geneesmiddelen - onder meer pijnstillers, oogdruppels en pneumokokkenvaccins - en levert die aan meer dan 165 landen. De productie van het coronavaccin kwam daar nog eens bij.

Ook komende jaren coronadraaischijf

In Puurs maken ze niet de actieve ingrediënten van het coronavaccin. Om de grondstoffen er te krijgen is een fijnmazige keten uitgerold, waarmee componenten van andere Pfizer-sites - de groep telt er wereldwijd meer dan 40 - en van externe bedrijven worden aangeleverd. Die ketting is zeer complex. De componenten komen van over de hele wereld. Voor één dosis heb je er 280 nodig, van 86 leveranciers uit 19 landen.

Zo worden de lipiden, een cruciale grondstof van het mRNA-vaccin, onder meer gemaakt bij het chemiebedrijf Croda International in het Engelse Yorkshire. Die minuscule ‘vetbolletjes’ omwikkelen het RNA, het onstabiele, genetische materiaal van een stukje van het coronavirus dat aan de basis van het vaccin ligt.

In Puurs wordt het mRNA-materiaal, aangeleverd vanuit Amerikaanse Pfizer-sites in Chesterfield en Andover en BioNTech-faciliteiten, met die lipiden omwikkeld. De uiteindelijke vaccins worden afgevuld in glazen flesjes. Tot ze de deur uitgaan, worden de flacons verpakt bewaard in speciale diepvriezers. Meer dan 40 kwaliteitscontroles komen eraan te pas.

Ook de komende jaren blijft de site in Puurs een van de draaischijven voor de coronavaccinproductie. ‘Dit jaar zullen wereldwijd in het Pfizer-BioNTech-netwerk 3 miljard coronavaccindosissen geproduceerd worden, volgend jaar 4 miljard’, zegt Van Steenwinkel.

‘Ondertussen geven we ons mRNA-platform al vorm zodat we hier op termijn bijvoorbeeld ook griepvaccins te kunnen produceren.’ Via de mRNA-platformen aan de basis van de coronavaccins kan een griepvaccin in een paar weken worden gemaakt, waardoor korter op de bal kan worden gespeeld dan met klassieke griepvaccins.

Bijna verdriedubbeld in tien jaar

'In de Pfizer-groep zijn wij een van de sites die nieuwe producten ontwikkelt en lanceert. Die sterke expertise brengt groei met zich mee.’ In tien jaar verdriedubbelde het aantal werknemers bijna: van 1.200 in 2011 naar 3.500 vandaag. De productie van coronavaccins zette mee een turbo onder die groei.

Alleen al tussen mei vorig jaar en dit jaar werden 700 mensen aangeworven. De site heeft 200 openstaande vacatures, waaronder technische profielen, laboranten, machinestellers en ingenieurs. Die zouden tegen eind dit jaar aan boord moeten komen en gaan deels naar de coronavaccinproductie.

Dankzij onze coronavaccinproductie hebben we een sterke reputatie en kloppen ook oud-werknemers opnieuw aan bij ons. Luc Van Steenwinkel Manager Pfizer-site in Puurs-Sint-Amands

‘Voor we nieuwe rekruten in onze clean rooms toelaten, leren we ze alle voorzorgsmaatregelen om steriele geneesmiddelen veilig te produceren’, zegt Van Steenwinkel. We zijn nu in het pas geopende trainingscentrum verderop op de site, waar maandelijks 60 trainingen plaatsvinden en 320 Pfizer-werknemers een opleiding krijgen.

‘Tijdens de coronapandemie, toen de economie nog niet zo aantrok als vandaag, verliepen de aanwervingen vrij vlot. Vandaag loopt dat moeilijker, vooral de technische profielen zijn een knelpunt.’

‘Gelukkig werken we vlot samen met scholen in de omgeving en kunnen we veel schoolverlaters rekruteren. Dankzij onze coronavaccinproductie hebben we een sterke reputatie en kloppen ook oud-werknemers opnieuw bij ons aan. Het omgekeerde gebeurt ook, soms polsen we zelf ex-werknemers om terug bij ons te komen werken.’