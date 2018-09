Pfizer bouwt fabriek voor anticonceptiemiddel in Puurs

Het anticonceptiemiddel is bestemd voor de ontwikkelingslanden. De farmareus werkt daarvoor samen met de Bill & Melinda Gates Foundation.

Het nieuwe gebouw van ongeveer twee voetbalvelden groot, met een vul- en een verpakkingslijn voor het anticonceptiemiddel DMPA, zou in 2020 klaar zijn. 'We hebben al een productielijn voor DMPA, waarmee we 23 landen kunnen voorzien, maar die lijn wordt te klein. Daarom breiden we uit', zegt Lotte Verlackt, de woordvoerster van Pfizer in Puurs.

DMPA is een wegwerpbaar spuitje dat vrouwen zich zelf kunnen toedienen. Daarna zijn ze drie maanden beschermd tegen een zwangerschap. Het middel wordt door de Bill & Melinda Gates Foundation en andere ngo's massaal verspreid in ontwikkelingslanden, zodat vrouwen er beter aan familiale planning kunnen doen. Ze hopen op termijn vrouwen in minstens 40 ontwikkelingslanden te helpen. Daarom is de uitbreiding in Puurs noodzakelijk.

Welke investering met de nieuwe productie-eenheid is gemoeid, lost Pfizer niet. Verlackt: 'We helpen de ontwikkelingslanden al jaren samen met de Bill & Melinda Gates Foundation. Welke kosten dat met zich meebrengt, geven we niet vrij. Maar zoals eerder gezegd heeft Pfizer de voorbije zes jaar 500 miljoen geïnvesteerd in Puurs. Deze uitbreiding valt daar onder.'

In de nieuwe productiesite zullen een dertigtal mensen aan de slag kunnen.

Vaccins

In een volgend stadium zal Pfizer in Puurs ook een nieuwe fabriek voor vaccins neerzetten, ook bedoeld voor de ontwikkelingslanden. Het zal gaan om het pneumokokkenvaccin Prevenar 13, dat al in Puurs wordt gemaakt. Ook daarvoor komt de vraag van de Bill & Melinda Gates Foundation. 'Maar het is nog iets te vroeg om daar meer over te vertellen. Wanneer de bouw juist start, is nog niet duidelijk', zegt Verlackt.